55歳・大久保佳代子、飲んでいるサプリを明かす「夕方に疲れてたのが疲れなくなった」
お笑いコンビ・オアシズの大久保佳代子（55）が、10日放送のテレビ朝日系『有吉クイズ』（毎週日曜 深0：40）に出演。愛用しているサプリを明かした。
【動画】全員40歳以上！「オトナの独身男女メモドライブ!!」に参加した大久保佳代子
この日は、互いに気になった事をメモしあう人気のロケ企画「メモドライブ」を実施。今回は「オトナの独身男女メモドライブ!!」と題し、大久保のほか、俳優の佐藤仁美、ピン芸人の鳥居みゆき、我が家の坪倉由幸、チュートリアルの徳井義実、インパルスの板倉俊之と、40歳以上の面々が集結しドライブ旅に出かけた。
道中の車内で、運転席に座った坪倉から助手席の大久保へ「サプリ飲んでるんですか？」と質問がおよぶと、大久保は「私飲んでる、『すっぽん小町』」と回答。
すると、後部座席の鳥居が「あ！『すっぽん小町』飲んでたことある！」とすかさず反応し、「何に効いた？」と質問を重ねると、大久保は「単純に夕方に疲れてたのが疲れなくなった。オススメ」「サプリによってはすっごいまずいやつもあるんだけど、『すっぽん小町』は飲みやすくて」と自身の使用感を伝えた。
それを聞いた坪倉が「肌ツヤが良くなるとかじゃなくて？」と尋ねると、大久保はおどけた様子で「どう思う？」と返し、車内の笑いを誘っていた。
【動画】全員40歳以上！「オトナの独身男女メモドライブ!!」に参加した大久保佳代子
この日は、互いに気になった事をメモしあう人気のロケ企画「メモドライブ」を実施。今回は「オトナの独身男女メモドライブ!!」と題し、大久保のほか、俳優の佐藤仁美、ピン芸人の鳥居みゆき、我が家の坪倉由幸、チュートリアルの徳井義実、インパルスの板倉俊之と、40歳以上の面々が集結しドライブ旅に出かけた。
すると、後部座席の鳥居が「あ！『すっぽん小町』飲んでたことある！」とすかさず反応し、「何に効いた？」と質問を重ねると、大久保は「単純に夕方に疲れてたのが疲れなくなった。オススメ」「サプリによってはすっごいまずいやつもあるんだけど、『すっぽん小町』は飲みやすくて」と自身の使用感を伝えた。
それを聞いた坪倉が「肌ツヤが良くなるとかじゃなくて？」と尋ねると、大久保はおどけた様子で「どう思う？」と返し、車内の笑いを誘っていた。