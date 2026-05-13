◆ 「最後一押しできてヒットゾーンに飛ばせた、この打点は大きい」

日本ハムは12日、ロッテと対戦し3−2で勝利した。同点で迎えた8回、二死一・三塁で清宮幸太郎が適時打を放ち、勝ち越しに成功した。

パ・リーグ2位タイの24打点と、勝負強さが光る清宮。12日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・片岡篤史氏は「特に対左だが、清宮の良い所は腕が伸びないという所だと思う。この適時打も、ちょっと差し込まれているが腕が伸びない分だけ最後一押しできて、ヒットゾーンに飛ばせた。この打点は大きいですよね」と分析した。

さらにMCの真中満氏に「思わず、渋いという声が出た」と指摘された解説・笘篠賢治氏が「大きく空いた三遊間、そして左の変則投手で、一番空いている所を狙っていたんですかね」と推察すると、真中氏は「ちょっと引っ張ろうと思うとなかなか難しいですけどね」とコメント。続けて笘篠氏が「高校時代から腕が畳めるのが特徴だった」と語ると、片岡氏も「速い球に強いですよね」と評価した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』