寝ている柴犬をわざとふみに行く黒猫が可愛いと話題になっています。動画には「なんで踏んでいくんだろうなぁ」「構ってちゃんみたいで可愛い」等のコメントが寄せられ、104万回以上再生されているようです。

【動画：『お昼寝中の柴犬』のもとに『猫』がやってきた結果…笑ってしまう瞬間】

お昼寝中の柴犬の上を…

YouTubeチャンネル「ももと天空の月 MomoTenKuuLuna」に投稿されたのは、ある日の柴犬のももちゃんと黒猫の天くんの姿です。座布団の上でお昼寝を始めたというももちゃん。天くんはそばで毛づくろいをしていたそう。

毛づくろいが終わった天くんは、何を思ったのかももちゃんの方へ。そしてわざわざももちゃんの上を歩いて行ったのだとか。それを見た飼い主さんは、「猫ってなんでわざわざ踏んでいくんだろう？」とおかしく思ったそう。

ももちゃんを踏みたい天くん

さらに他の場面でも、お昼寝するももちゃんの上を遠慮なく踏んで歩く天くん。ももちゃんは、ちょっと困ったような顔で寝転がっていたのだとか。普段から仲の良い二匹、これくらいでけんかになったりはしないようです。

その後、天くんはお昼寝しているももちゃんのそばに座ってくつろぎ始めたそう。わざわざ踏んで歩くのは、ももちゃんのことが大好きだからなのかもしれませんね。

仲良しな二匹

他の動画でも、天くんがももちゃんの上に乗る姿が投稿されているようです。こちらの投稿では、ももちゃんの背中の上で寝始める天くんの姿が。ちょっと困惑気味なももちゃんですが、大好きな天くんならと許してくれているようです。

また、他の動画ではももちゃんが天くんをぎゅっと抱きしめてお昼寝している姿もあり、二匹は犬と猫ですがとても仲が良いようです。これからも微笑ましい姿をたくさん見せてくれそうですね。

最初にご紹介した投稿は104万回以上再生され「なんで踏んでいくんだろうなぁ」「構ってちゃんみたいで可愛い」等わざわざ踏んでいく姿に思わず笑ってしまう人が続出していたようです。また、「気を許してないと踏まないと思います」等、天くんがももちゃんのことが大好きだからゆえの行動なのでは？との声も多く集まっていたようでした。

YouTubeチャンネル「ももと天空の月 MomoTenKuuLuna」では、柴犬と3匹の猫ちゃん達の可愛い日常が投稿されています。柴犬のももちゃんと猫ちゃん達が仲良しな姿に癒されると、ファンになる方が続出しているようです。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ももと天空の月 MomoTenKuuLuna」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。