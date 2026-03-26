森保Jと戦うスウェーデン代表W杯メンバー26人発表!! 屈強FWギェケレシュにイサク復帰、日本人同僚も複数選出
スウェーデンサッカー協会は12日、北中米ワールドカップに臨むスウェーデン代表メンバー26人を発表した。左足首の骨折で長期離脱していたエースのFWアレクサンデル・イサク(リバプール)が昨年11月以来の復帰。欧州プレーオフで2試合4得点を記録したFWビクトル・ギェケレシュ(アーセナル)とのコンビがW杯に間に合った。
GKチームは3月の欧州予選プレーオフから2人を入れ替え、GKビクトル・ヨハンソン(ストーク・シティ)とGKヤコブ・ゼッターストローム(ダービー・カウンティ)を新たに選出。負傷明けのDFエミル・ホルム(ユベントス)、左サイドのスペシャリストのFWケン・セマ(パフォス)が昨年11月以来の復帰を果たした。
日本人選手の同僚もMFヤシン・アヤリ(ブライトン)、MFガブリエル・グズムンドソン(リーズ)、DFエリック・スミス(ザンクト・パウリ)、FWベンジャミン・ニグレン(セルティック)らが選出。一方、直近の活動で招集されていたDFメルケル・エルボリ(サンダーランド)、MFヒューゴ・ラーション(フランクフルト)、MFビリオット・スウェドベリ(セルタ)、FWルーニー・バルドグジ(バルセロナ)は選外となった。
スウェーデンは北中米W杯で日本代表と同じF組に入っており、6月25日のグループリーグ第3節で対戦する。欧州予選は2分4敗の絶不調で終えたが、UEFAネーションズリーグ上位枠で欧州プレーオフ出場を果たすと、昨年10月に就任したグラハム・ポッター監督のもとでウクライナとポーランドを破り、本大会出場を決めていた。
スウェーデン代表メンバーは以下の通り
▽GK
ビクトル・ヨハンソン(ストーク・シティ)
クリストファー・ノルフェルト(AIK)
ヤコブ・ゼッターストローム(ダービー・カウンティ)
▽DF
ヒャルマル・エクダル(フローニンゲン)
ガブリエル・グズムンドソン(リーズ)
イサク・ヒエン(アタランタ)
エミル・ホルム(ユベントス)
グスタフ・ラガービエルケ(ブラガ)
ビクトル・リンデロフ(アストン・ビラ)
エリック・スミス(ザンクト・パウリ)
カール・スタルフェルト(セルタ)
エリオット・ストラウド(ミェルビー)
ダニエル・スベンソン(ドルトムント)
▽MF
ヤシン・アヤリ(ブライトン)
ルーカス・ベリバル(トッテナム)
アンソニー・エランガ(ニューカッスル)
イェスパー・カールストローム(ウディネーゼ)
マティアス・スバンベリ(ボルフスブルク)
ベスフォルト・ゼネリ(ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ)
▽FW
タハ・アリ(マルメ)
アレクサンダー・ベルンハルトソン(ホルシュタイン・キール)
ビクトル・ギェケレシュ(アーセナル)
アレクサンデル・イサク(リバプール)
グスタフ・ニルソン(クラブ・ブルージュ)
ベンジャミン・ニグレン(セルティック)
ケン・セマ(パフォス)
GKチームは3月の欧州予選プレーオフから2人を入れ替え、GKビクトル・ヨハンソン(ストーク・シティ)とGKヤコブ・ゼッターストローム(ダービー・カウンティ)を新たに選出。負傷明けのDFエミル・ホルム(ユベントス)、左サイドのスペシャリストのFWケン・セマ(パフォス)が昨年11月以来の復帰を果たした。
スウェーデンは北中米W杯で日本代表と同じF組に入っており、6月25日のグループリーグ第3節で対戦する。欧州予選は2分4敗の絶不調で終えたが、UEFAネーションズリーグ上位枠で欧州プレーオフ出場を果たすと、昨年10月に就任したグラハム・ポッター監督のもとでウクライナとポーランドを破り、本大会出場を決めていた。
スウェーデン代表メンバーは以下の通り
▽GK
ビクトル・ヨハンソン(ストーク・シティ)
クリストファー・ノルフェルト(AIK)
ヤコブ・ゼッターストローム(ダービー・カウンティ)
▽DF
ヒャルマル・エクダル(フローニンゲン)
ガブリエル・グズムンドソン(リーズ)
イサク・ヒエン(アタランタ)
エミル・ホルム(ユベントス)
グスタフ・ラガービエルケ(ブラガ)
ビクトル・リンデロフ(アストン・ビラ)
エリック・スミス(ザンクト・パウリ)
カール・スタルフェルト(セルタ)
エリオット・ストラウド(ミェルビー)
ダニエル・スベンソン(ドルトムント)
▽MF
ヤシン・アヤリ(ブライトン)
ルーカス・ベリバル(トッテナム)
アンソニー・エランガ(ニューカッスル)
イェスパー・カールストローム(ウディネーゼ)
マティアス・スバンベリ(ボルフスブルク)
ベスフォルト・ゼネリ(ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ)
▽FW
タハ・アリ(マルメ)
アレクサンダー・ベルンハルトソン(ホルシュタイン・キール)
ビクトル・ギェケレシュ(アーセナル)
アレクサンデル・イサク(リバプール)
グスタフ・ニルソン(クラブ・ブルージュ)
ベンジャミン・ニグレン(セルティック)
ケン・セマ(パフォス)