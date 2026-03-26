　スウェーデンサッカー協会は12日、北中米ワールドカップに臨むスウェーデン代表メンバー26人を発表した。左足首の骨折で長期離脱していたエースのFWアレクサンデル・イサク(リバプール)が昨年11月以来の復帰。欧州プレーオフで2試合4得点を記録したFWビクトル・ギェケレシュ(アーセナル)とのコンビがW杯に間に合った。

　GKチームは3月の欧州予選プレーオフから2人を入れ替え、GKビクトル・ヨハンソン(ストーク・シティ)とGKヤコブ・ゼッターストローム(ダービー・カウンティ)を新たに選出。負傷明けのDFエミル・ホルム(ユベントス)、左サイドのスペシャリストのFWケン・セマ(パフォス)が昨年11月以来の復帰を果たした。

　日本人選手の同僚もMFヤシン・アヤリ(ブライトン)、MFガブリエル・グズムンドソン(リーズ)、DFエリック・スミス(ザンクト・パウリ)、FWベンジャミン・ニグレン(セルティック)らが選出。一方、直近の活動で招集されていたDFメルケル・エルボリ(サンダーランド)、MFヒューゴ・ラーション(フランクフルト)、MFビリオット・スウェドベリ(セルタ)、FWルーニー・バルドグジ(バルセロナ)は選外となった。

　スウェーデンは北中米W杯で日本代表と同じF組に入っており、6月25日のグループリーグ第3節で対戦する。欧州予選は2分4敗の絶不調で終えたが、UEFAネーションズリーグ上位枠で欧州プレーオフ出場を果たすと、昨年10月に就任したグラハム・ポッター監督のもとでウクライナとポーランドを破り、本大会出場を決めていた。

　スウェーデン代表メンバーは以下の通り

▽GK

ビクトル・ヨハンソン(ストーク・シティ)

クリストファー・ノルフェルト(AIK)

ヤコブ・ゼッターストローム(ダービー・カウンティ)

▽DF

ヒャルマル・エクダル(フローニンゲン)

ガブリエル・グズムンドソン(リーズ)

イサク・ヒエン(アタランタ)

エミル・ホルム(ユベントス)

グスタフ・ラガービエルケ(ブラガ)

ビクトル・リンデロフ(アストン・ビラ)

エリック・スミス(ザンクト・パウリ)

カール・スタルフェルト(セルタ)

エリオット・ストラウド(ミェルビー)

ダニエル・スベンソン(ドルトムント)

▽MF

ヤシン・アヤリ(ブライトン)

ルーカス・ベリバル(トッテナム)

アンソニー・エランガ(ニューカッスル)

イェスパー・カールストローム(ウディネーゼ)

マティアス・スバンベリ(ボルフスブルク)

ベスフォルト・ゼネリ(ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ)

▽FW

タハ・アリ(マルメ)

アレクサンダー・ベルンハルトソン(ホルシュタイン・キール)

ビクトル・ギェケレシュ(アーセナル)

アレクサンデル・イサク(リバプール)

グスタフ・ニルソン(クラブ・ブルージュ)

ベンジャミン・ニグレン(セルティック)

ケン・セマ(パフォス)