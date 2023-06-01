『恋と嘘』作者の新連載スタート 人間とサキュバス共存する社会のラブコメ『リリむホリック』
『恋と嘘』などで知られる漫画家・ムサヲの新連載『リリむホリック』が、本日13日発売の『週刊少年マガジン』24号より連載がスタートした。週刊誌での連載は、2022年に完結した『恋と嘘』以来4年ぶりとなる。
【画像】人間とサキュバスのラブコメ！新連載『リリむホリック』一部ページ
『リリむホリック』は、サキュバスと共生する社会が舞台で、主人公・唯颯人は、オタク友達でありクラスの最上級カーストに所属する同級生のサキュバス・加藤えむのことが気になっている。
「性欲ではなく、一人の人間として好きになったのだ」と自分に言い聞かせるムッツリの唯。そして、実は唯に想いを寄せていて、距離を縮めたいと思っているムッツリのえむ。２人の想いが交差する、「すれ違いラブコメ」が描かれる。
今回の新連載にムサヲは「週マガでの週刊連載、初めてなので緊張します。不安すぎて『週刊連載できるよ』って催眠をかけてもらえる腕の良い催眠術師を探してました（結局行きませんでした）」とコメントを寄せた。
【画像】人間とサキュバスのラブコメ！新連載『リリむホリック』一部ページ
『リリむホリック』は、サキュバスと共生する社会が舞台で、主人公・唯颯人は、オタク友達でありクラスの最上級カーストに所属する同級生のサキュバス・加藤えむのことが気になっている。
今回の新連載にムサヲは「週マガでの週刊連載、初めてなので緊張します。不安すぎて『週刊連載できるよ』って催眠をかけてもらえる腕の良い催眠術師を探してました（結局行きませんでした）」とコメントを寄せた。
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