ゴールデンウイークにお金を使いすぎてしまった…。なるべく節約したいこの時期、「半額セール」や「増量」など、家計に優しいお得なキャンペーンが続々登場しています。

【写真を見る】甘酸っぱい希少なフルーツ 幻のスモモ「奄美プラム」

GW「明けがお得」 半額、ぎょうざ1個プラス、20％割引…

山形純菜キャスター：

GW明けから始まる、お得なサービスをご紹介します。



【ケンタッキーフライドチキン】

「カーネルクリスピー（1ピース）」

通常290円のところ半額の140円に

※6月2日まで





買い物や宿泊もお得！ 各社が消費のエアポケットを狙い戦略

【リンガーハット】ぎょうざ5個につき1個増量・5個入り（310円）→6個に・10個入り→12個に・15個入り→18個に※店舗によって価格が異なる場合も※5月31日まで【牛角】平日限定で食べ放題 20％割引（2446円〜）※アプリ会員限定・一部店舗除く※5月14日まで

買い物や宿泊についても、お得になるということです。



▼au PAYマーケット『ポイント超超祭』

・掃除機や冷蔵庫などの家電、A5ランクの牛肉などが最大半額に

・最大36％のポイント還元

※5月13日午前9時59分まで



▼グランピングリゾート ブリリアントヴィレッジ日光（栃木・日光市）

「6月限定 パパママ応援」

・未就学児の宿泊・食事（通常3500円）が無料

※大人2万2000円〜 小学生1万1000円〜

※ほかにも、ペット同伴料金3300円が無料



なぜGW本番ではなく、終わった後から割引サービスが始まるのでしょうか。

経営コンサルタントの坂口孝則さんによると、大型連休明けは消費のエアポケット（＝消費が落ち込む）で、「さらに今年は、物価高・原油高で節約志向が進んでいるため、各社が力を入れている」ということです。

GW明け 各自治体も“宿泊割”キャンペーン

秋田や福島、長崎、佐賀、福岡など、お得な自治体キャンペーンもGW明けからスタートしています。その中の一つ、鹿児島県のキャンペーンをご紹介します。



▼「夏のかごしま宿泊割」

・7月31日の宿泊分まで最大20%割引 ※1人1泊につき

・「県内」の宿泊は最大5000円割引

・「離島」の宿泊は最大8000円割引（奄美大島、屋久島など）



この時期の奄美大島では、“奄美プラム”と呼ばれるスモモを味わうことができます。5月末〜6月の短期間だけ収穫できる、奄美でしか味わえない幻のスモモです。



“奄美プラム”は甘みに加えて酸味も強く、大和まほろば館では「スモモソフトクリーム」（350円〜）も楽しめます。