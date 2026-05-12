「半額」「増量」「無限」今がお得！？ GW明けの“消費の落ち込み”狙い各社キャンペーン【Nスタ解説】
ゴールデンウイークにお金を使いすぎてしまった…。なるべく節約したいこの時期、「半額セール」や「増量」など、家計に優しいお得なキャンペーンが続々登場しています。
【写真を見る】甘酸っぱい希少なフルーツ 幻のスモモ「奄美プラム」
GW「明けがお得」 半額、ぎょうざ1個プラス、20％割引…
山形純菜キャスター：
GW明けから始まる、お得なサービスをご紹介します。
【ケンタッキーフライドチキン】
「カーネルクリスピー（1ピース）」
通常290円のところ半額の140円に
※6月2日まで
ぎょうざ5個につき1個増量
・5個入り（310円）→6個に
・10個入り→12個に
・15個入り→18個に
※店舗によって価格が異なる場合も
※5月31日まで
【牛角】
平日限定で食べ放題 20％割引（2446円〜）
※アプリ会員限定・一部店舗除く
※5月14日まで
買い物や宿泊もお得！ 各社が消費のエアポケットを狙い戦略
買い物や宿泊についても、お得になるということです。
▼au PAYマーケット『ポイント超超祭』
・掃除機や冷蔵庫などの家電、A5ランクの牛肉などが最大半額に
・最大36％のポイント還元
※5月13日午前9時59分まで
▼グランピングリゾート ブリリアントヴィレッジ日光（栃木・日光市）
「6月限定 パパママ応援」
・未就学児の宿泊・食事（通常3500円）が無料
※大人2万2000円〜 小学生1万1000円〜
※ほかにも、ペット同伴料金3300円が無料
なぜGW本番ではなく、終わった後から割引サービスが始まるのでしょうか。
経営コンサルタントの坂口孝則さんによると、大型連休明けは消費のエアポケット（＝消費が落ち込む）で、「さらに今年は、物価高・原油高で節約志向が進んでいるため、各社が力を入れている」ということです。
GW明け 各自治体も“宿泊割”キャンペーン
秋田や福島、長崎、佐賀、福岡など、お得な自治体キャンペーンもGW明けからスタートしています。その中の一つ、鹿児島県のキャンペーンをご紹介します。
▼「夏のかごしま宿泊割」
・7月31日の宿泊分まで最大20%割引 ※1人1泊につき
・「県内」の宿泊は最大5000円割引
・「離島」の宿泊は最大8000円割引（奄美大島、屋久島など）
この時期の奄美大島では、“奄美プラム”と呼ばれるスモモを味わうことができます。5月末〜6月の短期間だけ収穫できる、奄美でしか味わえない幻のスモモです。
“奄美プラム”は甘みに加えて酸味も強く、大和まほろば館では「スモモソフトクリーム」（350円〜）も楽しめます。