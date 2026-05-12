この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

大阪・関西万博で大人気だった「アフリカンダイニングホールPANAF’（パナフ）」が3月24日、アメリカ村の心斎橋ビッグステップ（大阪市中央区）7階に「PANAF’ African Restaurant & Club」として復活オープンした。



「五感で感じる、モダン・アフリカの鼓動」をコンセプトに、アフリカを感じられるオリジナルメニューやドリンクを提供するほか、アフリカンミュージシャンによるジャンベ（太鼓）やバラフォン（木琴）の生演奏も楽しめる。音響・照明・厨房機器などは、「アフリカンダイニングホールPANAF’」で使用していたものを廃棄せず、再利用（リユース）しているという。店舗面積は130坪、席数は200席。



メニューは、ピーナツバター入りのビーフシチュー「マフェ」（2,800円）をはじめ、バーベキュースタイルのビーフステーキ「ニャマチョマ」（6,500円）、セネガルの伝統的な魚介の炊き込みごはん「チェブ ジェン」（2,800円）、牛肉・エビ・玉ネギを包んだアフリカンスナック「サモサ」、エビと野菜を合わせた「シュリンプサラダ」（1,000円）などを用意する。



営業時間は11時～23時。金曜・土曜はクラブ営業も行う。