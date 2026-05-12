2026年5月11日、お笑いコンビ・タイムボムによるYouTubeチャンネル「ニック兄さん and高桑」が自身のYouTubeチャンネルを更新。日本のハンバーガーを紹介する様子を投稿した。

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ニック兄さん and高桑は、アメリカ人のニック、日本人の高桑翔汰によるお笑いコンビ・タイムボムのYouTubeチャンネルだ。普段は、さまざまな国の文化の違いについてのトーク動画を投稿している。

ニックは「日本のバーガーはアメリカより美味い」と宣言し、今回はニックがおすすめするバーガー店を巡っていくようだ。まず最初にやってきたのは、下北沢にある『コースター』というビアバーだ。ニックは「エル・プレジデンテ」というバーガーを注文。味については「スモーキーなマヨネーズ」「マジでうまい」「間違いない」と絶賛した。高桑は「ちゃんと肉感ある」とコメントをした。

次にやってきたのは、代々木にあるバーガー店『YOU KNOW WHAT』。ニックは「アメリカンな店」と紹介した。ここで注文したのは、「スライダー」という、アメリカでは定番のミニサイズバーガーだ。そのなかでも2人は「和牛スライダー」をチョイス。高桑は「玉ねぎがめちゃくちゃ甘い」「めっちゃうまい」とかぶりつき、ニックは「かなりスモーキー」と紹介した。その後も2人はバーガー店を巡り、動画は終了した。

今回の動画に視聴者からは「美味そうすぎる」「いいねぇ～」といった声が集まった。

（文＝リアルサウンドテック編集部）