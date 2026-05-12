「がっかりしました」かえって出費がかさんでしまい…世帯年収850万円・39歳女性が反省する節約テク
物価高、中東情勢の揺れ動きなどで経済が大きく変化し続ける中、少しでも家計を守ろうと「節約」をしている人は少なくないでしょう。ただ、支出をうまく抑えられる人もいれば、かえって出費が増えてしまった人もいるようです……。
今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、愛知県に住む39歳女性の失敗談を紹介します。
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：正社員
・職業：会社員（ITコンサルタント）
・世帯年収：850万円
・貯蓄額：600万円
・家賃（住宅ローン）：9万円
・間取り：6LDK
・食費：5万円
・交際費：1万5000円
・電気代：1万2000円
・ガス代：9000円
・水道代：5000円
・通信費：8500円
・車の維持費：5000円
・毎月貯蓄に回している額：5万円
「テレビやインターネットで『まとめ買いは節約になる』と紹介されているのを見て、わが家でも実践すれば食費を抑えられると思ったからです」と節約のきっかけを振り返ります。しかし、いざ始めてみると、食費以外の出費が増えてしまうことに……。
「食費を節約するなら少しでも安いスーパーがいいと思い、郊外の安い大型スーパーまでまとめ買いに行くようにしました。しかし車で往復する距離が長くガソリン代がかさんだり、せっかくここまで来たなら買わないとと欲張って余計な買い物が増えたりしてしまいました。結果として、近所のスーパーで必要な分だけ買う方が出費を抑えられると気付きました」
女性は「節約するつもりで動いたのに、結果的に出費が増えてしまい、少しがっかりしました」と落胆している様子です。
そして、「価格だけを見て行動するのではなく、移動費や買い過ぎも含めて、考えることが大切だと実感しました」と、この失敗から学んだ教訓を教えてくれました。
＜調査概要＞
節約の経験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年3月11日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：57人、女性：190人、回答しない：3人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、愛知県に住む39歳女性の失敗談を紹介します。
回答者のプロフィール【愛知県在住39歳女性世帯、収入状況と1カ月の主な出費内訳】
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：正社員
・職業：会社員（ITコンサルタント）
・世帯年収：850万円
・貯蓄額：600万円
・家賃（住宅ローン）：9万円
・間取り：6LDK
・食費：5万円
・交際費：1万5000円
・電気代：1万2000円
・ガス代：9000円
・水道代：5000円
・通信費：8500円
・車の維持費：5000円
・毎月貯蓄に回している額：5万円
節約のつもりで動いたのに……今回紹介する愛知県在住39歳女性は「食費」の節約で失敗してしまいました。
「テレビやインターネットで『まとめ買いは節約になる』と紹介されているのを見て、わが家でも実践すれば食費を抑えられると思ったからです」と節約のきっかけを振り返ります。しかし、いざ始めてみると、食費以外の出費が増えてしまうことに……。
「食費を節約するなら少しでも安いスーパーがいいと思い、郊外の安い大型スーパーまでまとめ買いに行くようにしました。しかし車で往復する距離が長くガソリン代がかさんだり、せっかくここまで来たなら買わないとと欲張って余計な買い物が増えたりしてしまいました。結果として、近所のスーパーで必要な分だけ買う方が出費を抑えられると気付きました」
女性は「節約するつもりで動いたのに、結果的に出費が増えてしまい、少しがっかりしました」と落胆している様子です。
そして、「価格だけを見て行動するのではなく、移動費や買い過ぎも含めて、考えることが大切だと実感しました」と、この失敗から学んだ教訓を教えてくれました。
＜調査概要＞
節約の経験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年3月11日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：57人、女性：190人、回答しない：3人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)