囲碁将棋・根建、ブラジリアン柔術で強い！ 相方・文田と死闘へ
お笑いコンビ・囲碁将棋の根建太一が、きょう12日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：10 ※関西ローカル）に出演する。
【写真】『相席食堂』旅人は…今井らいぱち
世界各地の格闘技を体当たりで習得し、芸能界最強の格闘王を目指すシリーズ「世界の格闘技相席」。第3弾の今回は、根建がブラジリアン柔術を学ぶ。
競技人口500万人を超えると言われている人気の格闘技で、総合格闘技の基盤ともいわれるブラジリアン柔術。日本の柔道がルーツで、ブラジルの柔道家一族のグレイシー一族により寝技技術が体系化されたといわれている。
柔術家の近藤先生によれば、ブラジリアン柔術のすべての技に通じる核となるのは重心コントロール。根建はその仕組みを学び、基礎の技や秘技を教えてもらう。
毎回、必ず相方・文田大介とのスペシャルマッチを行っているが、マウントポジションを取られ、ことごとく敗れてきた。そんな根建が形勢逆転を狙える技「マウント返し」も習得し、いよいよ、文田が登場する。
これまでは寝技に持ち込まれ、なすすべもなくやられてきた。だが、今回の根建は強い！なんと、17分を超える死闘となる。
【写真】『相席食堂』旅人は…今井らいぱち
世界各地の格闘技を体当たりで習得し、芸能界最強の格闘王を目指すシリーズ「世界の格闘技相席」。第3弾の今回は、根建がブラジリアン柔術を学ぶ。
競技人口500万人を超えると言われている人気の格闘技で、総合格闘技の基盤ともいわれるブラジリアン柔術。日本の柔道がルーツで、ブラジルの柔道家一族のグレイシー一族により寝技技術が体系化されたといわれている。
毎回、必ず相方・文田大介とのスペシャルマッチを行っているが、マウントポジションを取られ、ことごとく敗れてきた。そんな根建が形勢逆転を狙える技「マウント返し」も習得し、いよいよ、文田が登場する。
これまでは寝技に持ち込まれ、なすすべもなくやられてきた。だが、今回の根建は強い！なんと、17分を超える死闘となる。