ダンスボーカルグループ「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」のＬＥＯが１２日、都内で「第１回 映画館大賞（２０２６年）」授賞式にタレントのＬｉＬｉＣｏと登壇した。

全国の映画館スタッフが「映画館で働いているからこそ選べる、より多くの方に映画館で見てほしい作品」を投票によって選出し、映画館で再上映するイベント。アンバサダーを務めるＬＥＯは「あんまりこういう仕事をしたことがないので…」と緊張した面持ちも、「『ＢＥ：ＦＩＲＳＴ』になるまで映画館でバイトしていたので、映画館に恩返しできるチャンスをいただけてうれしい」と喜んだ。

映画館での思い出を聞かれると「一番うまいポップコーンを作っている自負だけはありました」と明かし、「誰が作っても同じかもしれないですけど、自分が日本一うまいポップコーン作るんだって気持ちではじいてました」とニヤリ。ＬｉＬｉＣｏは「ＬＥＯくんのポップコーン食べたかったな」とつぶやいていた。

【受賞部門及び受賞作品一覧】

・日本映画部門 「国宝」

・外国映画部門「ウィキッド ふたりの魔女」

・アニメ部門「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来』

・掘り出し映画部門「罪人たち」

・映画館大賞「国宝」

【４月１日以降の上映を大賞にしたスタッフのイチオシ】

・日本映画部門 劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」

・外国映画部門「プラダを着た悪魔２」