神戸に6年ぶり復活！「UCCコーヒー博物館」ラボ新設＆体験コンテンツ充実させリニューアルオープン
【女子旅プレス＝2026/05/12】日本唯一のコーヒー専門博物館「UCCコーヒー博物館」（兵庫県神戸市）が、2026年7月1日（水）より、6年ぶりにリニューアルオープン。“コーヒーのテーマパーク”をコンセプトに、コーヒーの科学と未来を学ぶ体験ラボや、3Dラテアート作り、本格的な焙煎体験など、大人から子どもまで楽しめるコンテンツが拡充される。
【写真】“コーヒーのテーマパーク”にパワーアップした「UCCコーヒー博物館」
「UCCコーヒー博物館」は、「コーヒーの素晴らしさを一人でも多くの人に伝えたい」というUCCグループ創業者・上島忠雄氏の熱い想いから、1987年10月1日（コーヒーの日）に、創業の地・神戸に誕生。コーヒーに関する多岐にわたる情報をカバーした国内唯一のコーヒー専門の博物館として、35年以上にわたり、国内外から延べ150万人超を迎え、コーヒーの歴史や文化をはじめ、その多彩で奥深い魅力の数々を紹介してきた。2020年3月に休館し、その後2021年3月からセミナーなどに限定して完全予約制で顧客を迎えてきたが、今年およそ6年ぶりに全面的に再開する。
今回のリニューアルではコーヒーに関する知の継承・進化・創造を目的に、躯体、内装、外構の工事・改修を実施。従来のコーヒーの起源、栽培、鑑定、焙煎、抽出、文化などの展示紹介に加え、新たな展示エリアや体験コンテンツを設けた。そのひとつとして新たに「コーヒーの科学と未来がわかる体験ラボ」を開設。UCCの研究開発部門による最新の技術開発や研究、「サステナビリティ」をテーマにした展示が登場する。「コーヒー博士」のナビゲートのもと、実際に触れて学べるハンズオン展示が充実しており、子どもも楽しみながらコーヒーの未来を考えるきっかけを提供している。最後に待つ、自分にぴったりの一杯が見つかる「コーヒータイプ診断コーナー」も必見だ。
また館内には、目的に合わせた4つの体験コーナーが誕生。
Lounge by UCC COFFEE ACADEMY： プロによるコーヒーのフードペアリングを中心とした、記憶や心に残る体験プログラムを実施。コーヒーの価値観が変わる上質な時間を過ごせる。
Cube by UCC COFFEE ACADEMY： 多彩なコーヒーセミナーを体験できるコーナー。ペーパードリップ体験や、ラテアート体験、ブレンドづくり体験など、初心者でも楽しめる体験セミナーを通じてコーヒーの楽しさを五感で体験できる。
Studio by UCC COFFEE ACADEMY： 自分だけのコーヒーづくりができる焙煎体験セミナーを随時開催。
テイスティングコーナー： 1日4回の時間限定で、月替わりのコーヒーを無料で試飲可能。（入館予約に含まれる）
さらに、大幅にラインアップが拡充されたミュージアムショップでは、ここでしか手に入らない限定オリジナルグッズが並ぶ。ショップのみの利用は予約不要のため、神戸観光の合間に立ち寄るのもおすすめだ。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：兵庫県神戸市中央区港島中町6-6-2
※最寄駅はポートライナー「南公園」駅徒歩1分、駐車場は近くのパーキングを利用。
※「Lounge」「Cube」「Studio」はそれぞれ予約（チケット購入）が必要
※館内完全キャッシュレス
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【写真】“コーヒーのテーマパーク”にパワーアップした「UCCコーヒー博物館」
◆6年ぶりに本格再開「UCCコーヒー博物館」とは
「UCCコーヒー博物館」は、「コーヒーの素晴らしさを一人でも多くの人に伝えたい」というUCCグループ創業者・上島忠雄氏の熱い想いから、1987年10月1日（コーヒーの日）に、創業の地・神戸に誕生。コーヒーに関する多岐にわたる情報をカバーした国内唯一のコーヒー専門の博物館として、35年以上にわたり、国内外から延べ150万人超を迎え、コーヒーの歴史や文化をはじめ、その多彩で奥深い魅力の数々を紹介してきた。2020年3月に休館し、その後2021年3月からセミナーなどに限定して完全予約制で顧客を迎えてきたが、今年およそ6年ぶりに全面的に再開する。
◆コーヒーの科学と未来を学ぶ新ラボ
今回のリニューアルではコーヒーに関する知の継承・進化・創造を目的に、躯体、内装、外構の工事・改修を実施。従来のコーヒーの起源、栽培、鑑定、焙煎、抽出、文化などの展示紹介に加え、新たな展示エリアや体験コンテンツを設けた。そのひとつとして新たに「コーヒーの科学と未来がわかる体験ラボ」を開設。UCCの研究開発部門による最新の技術開発や研究、「サステナビリティ」をテーマにした展示が登場する。「コーヒー博士」のナビゲートのもと、実際に触れて学べるハンズオン展示が充実しており、子どもも楽しみながらコーヒーの未来を考えるきっかけを提供している。最後に待つ、自分にぴったりの一杯が見つかる「コーヒータイプ診断コーナー」も必見だ。
◆多彩なコーヒー体験コンテンツで魅力に触れる
また館内には、目的に合わせた4つの体験コーナーが誕生。
Lounge by UCC COFFEE ACADEMY： プロによるコーヒーのフードペアリングを中心とした、記憶や心に残る体験プログラムを実施。コーヒーの価値観が変わる上質な時間を過ごせる。
Cube by UCC COFFEE ACADEMY： 多彩なコーヒーセミナーを体験できるコーナー。ペーパードリップ体験や、ラテアート体験、ブレンドづくり体験など、初心者でも楽しめる体験セミナーを通じてコーヒーの楽しさを五感で体験できる。
Studio by UCC COFFEE ACADEMY： 自分だけのコーヒーづくりができる焙煎体験セミナーを随時開催。
テイスティングコーナー： 1日4回の時間限定で、月替わりのコーヒーを無料で試飲可能。（入館予約に含まれる）
◆パワーアップしたミュージアムショップのオリジナルグッズ
さらに、大幅にラインアップが拡充されたミュージアムショップでは、ここでしか手に入らない限定オリジナルグッズが並ぶ。ショップのみの利用は予約不要のため、神戸観光の合間に立ち寄るのもおすすめだ。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■UCCコーヒー博物館
住所：兵庫県神戸市中央区港島中町6-6-2
※最寄駅はポートライナー「南公園」駅徒歩1分、駐車場は近くのパーキングを利用。
※「Lounge」「Cube」「Studio」はそれぞれ予約（チケット購入）が必要
※館内完全キャッシュレス
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