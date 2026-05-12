モスバーガー、初夏限定の「海老バーガー」２種発売　アボカド×バジルの海老カツとエビフライバーガーが登場

モスバーガーは5月20日(水)から7月中旬まで、全国のモスバーガー店舗(一部店舗を除く)で、「アボカド海老カツバーガー 〜国産バジルマヨ〜」と「『モスの匠味(たくみ)』 海老エビフライバーガー 〜くし切りレモン添え〜」を期間限定で発売する。発売に先立って、メディア向け発表会が開催された。

モスバーガーが昨年販売した海老バーガーは、合計330万食以上を売り上げるヒット商品となった。今年はさらに改良を加え、爽やかな味わいと食べ応えを強化した新商品として展開する。

また、モスバーガーでは「価格グラデーション化戦略」を実施している。一つのキャンペーンの中で複数の価格帯の商品を展開することで、幅広い消費者ニーズに応える狙いだ。

商品開発部の大久保歌寿氏は、

「定番商品として『海老カツバーガー』(490円)、プチ贅沢として『アボカド海老カツバーガー 〜国産バジルマヨ〜』(590円)、特別なご褒美として『モスの匠味 海老エビフライバーガー 〜くし切りレモン添え〜』(780円)を用意した。それぞれの気分に合わせて楽しんでほしい」と説明した。

商品開発部の大久保氏

〈アボカド海老カツバーガー 〜国産バジルマヨ〜〉

海老のむき身をふんだんに使用した海老カツに、ダイス状のアボカドとトマトを合わせ、国産バジルを使用したバジルマヨソースをかけた商品。

海老カツは、海老の風味とぷりぷりとした食感が特徴で、バジルマヨソースの爽やかな風味と、アボカドのクリーミーな味わいを同時に楽しめる。エビカツが女性に人気が高いことに着目し、女性に人気のアボカドとバジルソースをあわせた。

価格：590円

「アボカド海老カツバーガー 〜国産バジルマヨ〜」

〈『モスの匠味』海老エビフライバーガー 〜くし切りレモン添え〜〉

昨年よりサイズアップした大ぶりの海老フライを2本使用したボリューム感のある商品。

バナメイエビを使用し、粗さの異なる2種類のパン粉で揚げることで、サクッとした食感に仕上げた。タルタルソースには、たまねぎや卵に加え、ディルをアクセントとして使用し、ハーブの香りが引き立つ、爽やかな味わいに仕立てた。

店舗で手切りした「くし切りレモン」を添えて提供。途中でレモンを絞ることで、濃厚なタルタルソースにさっぱりとした味わいを加え、味の変化を楽しめる。

価格：780円

「『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー 〜くし切りレモン添え〜」

〈販売概要〉

販売期間：

2026年5月20日(水)〜7月中旬

販売店舗：

全国のモスバーガー店舗(一部店舗を除く)