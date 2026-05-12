【サンリオキャラクター大賞】中間順位第1位はポムポムプリン！
サンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」について、中間順位1位〜20位および海外の国・地域別の上位5位が発表された。
中間順位発表は、5月24日（日）までの投票期間中に行う最後の順位発表となり、最終結果は6月28日（日）に発表される。本結果は、投票開始の4月9日（木）11時〜5月6日（水）23時59分までのWEB投票を集計した順位だ（サンリオショップ投票・量販店専門店の投票カードによる投票含む）。
＞＞＞中間順位20位までや各部門をチェック！（写真18点）
中間順位で1位となったのは、昨年9年ぶりに1位に輝いた「ポムポムプリン」。初回速報では2位だったが、中間順位では11の国と地域で暫定1位を獲得するなど海外でも高い支持を集め、首位に浮上した。続く2位に「シナモロール」（2025年最終順位2位）、3位に「ポチャッコ」（2025年最終順位3位）がランクインし、最終結果発表に向けて注目が集まる。
さらに、「クロミ」「ハローキティ」「マイメロディ」 「リトルツインスターズ」といった人気キャラクターも引き続き上位にランクインしている。
また、昨年31年ぶりのTOP10入りを果たした「あひるのペックル」が、初回速報から順位を落とすことなく7位にランクイン。「ハンギョドン」「バッドばつ丸」「タキシードサム」「けろけろけろっぴ」など、「はぴだんぶい」のメンバーも人気を集めている。さらに、マイメロディのお友だち「マイスウィートピアノ」（2025年最終順位18位）が大幅に順位を上げて13位にランクインし、勢いを見せている。
投票サイトでは、サンリオグループ共通の会員サービス「Sanrio＋」にログインすると、90位までの全ての中間順位を見ることが可能。投票受付は5月24日（日）まで、最終結果発表は6月28日（日）に開催される「サンリオフェス2026 in みなとみらい」内で行われる。
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. CHOCOLATE 著作 株式会社サンリオ
中間順位発表は、5月24日（日）までの投票期間中に行う最後の順位発表となり、最終結果は6月28日（日）に発表される。本結果は、投票開始の4月9日（木）11時〜5月6日（水）23時59分までのWEB投票を集計した順位だ（サンリオショップ投票・量販店専門店の投票カードによる投票含む）。
中間順位で1位となったのは、昨年9年ぶりに1位に輝いた「ポムポムプリン」。初回速報では2位だったが、中間順位では11の国と地域で暫定1位を獲得するなど海外でも高い支持を集め、首位に浮上した。続く2位に「シナモロール」（2025年最終順位2位）、3位に「ポチャッコ」（2025年最終順位3位）がランクインし、最終結果発表に向けて注目が集まる。
さらに、「クロミ」「ハローキティ」「マイメロディ」 「リトルツインスターズ」といった人気キャラクターも引き続き上位にランクインしている。
また、昨年31年ぶりのTOP10入りを果たした「あひるのペックル」が、初回速報から順位を落とすことなく7位にランクイン。「ハンギョドン」「バッドばつ丸」「タキシードサム」「けろけろけろっぴ」など、「はぴだんぶい」のメンバーも人気を集めている。さらに、マイメロディのお友だち「マイスウィートピアノ」（2025年最終順位18位）が大幅に順位を上げて13位にランクインし、勢いを見せている。
投票サイトでは、サンリオグループ共通の会員サービス「Sanrio＋」にログインすると、90位までの全ての中間順位を見ることが可能。投票受付は5月24日（日）まで、最終結果発表は6月28日（日）に開催される「サンリオフェス2026 in みなとみらい」内で行われる。
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