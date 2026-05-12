【週刊FLASH 5月26日号】 5月12日発売 価格：550円

「週刊FLASH」5月12日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH

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光文社は「週刊FLASH」5月26日号を5月12日に発売した。価格は550円。

今号の表紙と巻頭には、アイドルグループ「#Mooove!」のリーダーを務める姫野ひなのさんが初登場。沖縄で撮影された、明るさとフレッシュさに溢れるグラビアとなっている。

また、桃月なしこさんらが所属することでお馴染みのゼロイチファミリアからは、期待のルーキー・葵りんごさんが登場。「ミスヤングチャンピオン2025」でブレイクした葵さんのグラビアを8ページにわたって掲載している。

他にも、新宿にある“日本一有名なコンカフェ”舞々悪魔(まいまいでびる)勤務の絢瀬まよさん、“チート級スタイル”とも称されるほど、抜群のプロポーションを誇るグラビアアイドルの青井春さん、5月2日に行われた井上尚弥vs中谷潤人戦でラウンドガールを務めたことが話題になった和田海佑さんなどが登場している。

【「#Mooove!」姫野ひなのさん】

姫野ひなの(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一

【葵りんごさん】

葵りんご(C)光文社/週刊FLASH 写真◎市川秀明

FLASHデジタル写真集「JUICY&FRESH!」葵りんご(C)光文社/週刊FLASH 写真◎市川秀明

【絢瀬まよさん】

絢瀬まよ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎栗山秀作

【青井春さん】

青井春(C)光文社/週刊FLASH 写真◎塚田亮平

【和田海佑さん】

和田海佑(C)光文社/週刊FLASH 写真◎HIROKAZU

FLASHデジタル写真集「さくら色の日々」和田海佑(C)光文社/週刊FLASH 写真◎HIROKAZU