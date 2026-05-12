愛猫の舌を出した瞬間をカメラに収めたら、思わず二度見してしまうような1枚になっていた……。投稿主さんもびっくりの瞬間が収められた投稿は、記事執筆時点で13.9万表示を突破。「ウナギ犬もといウナギ猫」と表現されるほどの変貌ぶりが話題になっています。

【写真：猫が『舌を出した瞬間』に撮影→可愛く撮れたと思ったら…『予想外すぎる光景』】

立派に成長したティナちゃんの現在

Xアカウント「サユヤス SHIBA@COM（@SHAKEhizi_BSK）」に投稿されたのは、愛猫・ティナちゃん。保護した当時はわずかな体重しかなかったというティナちゃんは、今ではむっちりとしたふくよかなボディが自慢の、元気いっぱいな女の子に成長しました。

普段から豊かな表情で投稿主さんやXユーザーを楽しませてくれるティナちゃん。そんな彼女の『ある決定的瞬間』がカメラに収められたそうです。

投稿主さんも驚きの1枚に？

この日投稿されたのは、ティナちゃんの2枚の様子。1枚目は、大きな瞳をくりっとさせ、背筋をピンと伸ばしてカメラをしっかりと見つめる決めショット。口元もきゅっと引き締まり、美しさと気品が漂います。「カメラ向けられるとキリッとするタイプ？」と言われるほど。

ところが、舌先をペロッと出した瞬間にシャッターを切ったという2枚目の様子は……。「さぞ可愛く撮れただろう」という投稿主さんの期待を裏切り、驚きの姿になっていたんだとか。

ギャップがたまらなくかわいい！

噂の写真を見てみると……やや上目遣いで舌先を出して見せるティナちゃん。しかし背中は完全に猫背で頬のラインがどこかやつれ気味に！「ウナギ猫が写っててビックリしました」とのこと。

2枚の写真のギャップについ笑ってしまいますが、「どちらも可愛い」という声が上がっているように、どちらもティナちゃんの魅力たっぷり。たくさんの「顔」を持つティナちゃん、これからも予想外の「顔」を披露してほしいです！

ティナちゃんをはじめ、たくさんの猫ちゃんたちの『不意の一コマ』はXアカウント「サユヤス SHIBA@COM」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Xアカウント「サユヤス SHIBA@COM」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。