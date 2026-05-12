一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会は5月12日、9月17日から21日まで開催される「東京ゲームショウ2026」（TGS2026）のティザー動画を公開した。あわせて、ティザー公開記念のプレゼントキャンペーンと、公式インフルエンサー「TGS BOOSTERZ」第1弾の起用も発表された。

【画像あり】第一弾として発表された公式インフルエンサー

今年もメインビジュアルを手がけるのは、イラストレーターのざしきわらし。初の5日間開催となるTGS2026を表現したビジュアルとともに、ティザー動画が同日よりTGS公式YouTubeチャンネル、X、Instagramなど各種SNSで公開された。ざしきわらしは「昨年同様、ティザーイラストとメインイラストに分かれており、特に今年のメインイラストは派手で勢いのある仕上がりになっています」とコメントしている。

ティザー動画公開を記念したプレゼントキャンペーンでは、3組6名にTGS2026の一般公開日ペア招待券をプレゼントする。応募期間は5月12日から5月31日まで。TGS公式Xアカウント（@tokyo_game_show）をフォローし、キャンペーン投稿を「#東京ゲームショウ30th」を付けて引用リポストすることで応募できる。

「TGS BOOSTERZ」は、「東京ゲームショウの魅力を世界に向けて情報発信（ブースト）させる」をテーマとした公式インフルエンサー。ゲーム実況やレビュー、クリエイティブ活動など多彩な分野で活躍する国内外のクリエイターや著名人が参加し、SNSや動画配信を通じて最新情報や会場の熱気を発信する。開催30周年を記念し、昨年に引き続き多数のインフルエンサーが参加予定となっている。

第1弾として就任が決定したのは、エラ・フレイヤ、Kayane、Junpei Zaki＆Taizo Zaki、Shao Dowの4組。エラ・フレイヤは『バイオハザード RE:4』のヒロイン・アシュリーのフェイスモデルを務めたオランダ出身のインフルエンサーで、SNS総フォロワー数は340万人を超える。Kayaneはプロの格闘ゲームプレイヤーで、格闘ゲーム大会における女子部門の表彰台記録をギネス世界記録に保持。Junpei Zaki＆Taizo Zakiはオーストラリアを拠点に活動し、2,500万人以上のグローバルファンベースを持つ。Shao Dowは国際的なラッパーで、楽曲が『フォートナイト』『ゴッド・オブ・ウォー』『ボーダーランズ4』などに起用されている。

TGS2026の出展申込は5月22日に締切を迎える。今年は展示会場の最大・最適化に向けて、レイアウトの見直しや大規模ブースの分散化を行い、より多くの企業が出展できる構成にしている。

■コメント・ざしきわらし（メインビジュアル担当イラストレーター）この度、昨年度に引き続き東京ゲームショウにイラストで参加させていただくこととなりました。昨年参加させていただいたことで、ゲームへの想いがより一層強くなり、今年も気持ちを込めて描いております。改めて、本当に光栄な機会をいただき感謝しております。昨年同様、ティザーイラストとメインイラストに分かれており、特に今年のメインイラストは派手で勢いのある仕上がりになっています。今後の公開もぜひ楽しみにしていただけますと幸いです。東京ゲームショウの開催を心より楽しみにしております。

・エラ・フレイヤ（TGS BOOSTERZ）東京ゲームショウ30周年、本当におめでとうございます！子どもの頃、画面の中の世界に夢中になっていた私にとって、東京ゲームショウはずっと“憧れの場所”でした。そして今、その場所に立って、世界中の人たちと同じ瞬間に同じワクワクを共有できていることが、本当に不思議で、すごく幸せです。ゲームは、言葉も国境も越えて、人の心をひとつにできるものだと思っています。30周年という特別な年に、TGS BOOSTERZとしてその一部になれることを誇りに思いながら、皆さんと一緒に、この場所ならではのワクワクをもっと広げていきたいです。ここからまた、新しい物語や出会いを、皆さんと一緒に生み出していけたら嬉しいです。TGS2026でお会いできるのを楽しみにしています！

・Kayane（TGS BOOSTERZ）2年連続でTGS BOOSTERZの一員になれたことを、大変光栄に思い、嬉しく思っています！TGSの30周年記念イベントでどんな企画が用意されているか、今から楽しみです！

・Junpei Zaki（TGS BOOSTERZ）東京ゲームショウ2026に参加できて超興奮しています！今年はTGSの30周年であり、僕にとっては6回目の参加です。TGSの歴史の20%をこの目で見てきたことを誇りに思います！Let's GOOO!!!

・Taizo Zaki（TGS BOOSTERZ）30周年を迎える東京ゲームショウにTGS BOOSTERZとして参加させていただき、とても光栄です。TGSを最高に盛り上げるために全力でチャレンジします。Bread👍

・Shao Dow（TGS BOOSTERZ）「名誉」と「熱狂」を同時に味わうような気持ちでとても光栄です！TGS BOOSTERZチームの公式アンバサダーとして参加し、史上初の5日間にわたる東京ゲームショウに招待されたことを、心から光栄に思います！ゲームやアニメから大きなインスピレーションを得ているラッパー（兼、時折忍者）として、世界最大級のゲームイベントの一員になれることは、この上ない光栄です。これまで世界中のゲームやアニメのコンベンションに参加し、パフォーマンスもしてきましたが、これほど大規模なイベントは初めてです。今後大ヒットしそうなゲームをチェックしたり、インディー開発者による刺激的な新作タイトルを発見したり、これほど大規模なイベントが日本でどのように起こるのかを見届けられるのを楽しみにしています。待ちきれません！会場でお会いしましょう。

（文＝リアルサウンドテック編集部）