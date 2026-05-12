俳優・東出昌大の関西初となる冠番組、大阪・ＡＢＣテレビ「東出昌大の野営デトックス」（月曜・深夜０時）の第２回が１１日（１２日未明）に放送され、初回に続いて、昨年末にプロレスラーへの転身を果たしたタレント・フワちゃんがゲスト出演。「反省はしっかり続けて。新しい夢に向かって頑張れたら」と再出発へと意気込みを示した。

２０２１年東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのプロレスラー・ウルフアロンとともに東出とともに野営。３人で採集したワラビを煮てしょう油をかけたお浸しを食べて「ちょっと粘り気があって、めっちゃおいしいんだけど」と笑顔を見せた。

日が暮れて日本酒「獺祭」で乾杯すると、まったりトークタイムへ。するとウルフは「まさかフワちゃん、プロレスやるとは思わなかった」と振り返った。東出も「もともとの情熱がすごいんだろうな」とうなずくと、フワちゃんも熱く語り始めた。

「夢としてやりたいなっていうのは本心であったんですけど。どうしても禊ぎ（みそぎ）って思われちゃうんじゃないかなっていうのがある中で『自分の夢』って言ってウルフが始めてるのを見て『そうだよね。プロレスってやりたくてやるもんだよね。だよねだよね』って思って。毎日が目標に向かって突き進んでいるのが、私は好きだし、楽しいんだなって思えました。だから目標っていうのは、私の人生で大事な物かな。夢と目標」

さらに東出から「不安なかった？ 活動休止って」と問われたフワちゃん。「どうなってしまうんだろうってのはありましたけど『こっからやるの、自分次第だ』と思ったらちょっとワクワクもしました」と振り返った。ウルフに「誰かに禊ぎ続ける人生なんて、自分のもんじゃないッスもん。それは」とフォローされて「そう言ってくれてうれしいよ。相変わらず反省はしっかり続けて、新しい夢に向かって頑張れたらいいな」と前を向いていた。

タープの下でシュラフに潜り込んで就寝。「ウルフ好きな人いんの？」と聞くと「（フワちゃんが）先に教えろよ！」と言い返される修学旅行のようなノリ。翌朝は一時“行方不明”になっていたが「（ウルフのいびきに）途中まで耐えてたんだけど、我慢できなくて移動してしまいました」と寝床を移す自由な姿も披露していた。

フワちゃんは２４年８月、お笑いタレント・やす子のＸへの投稿を引用リポストする形で投稿した文言が騒動となり、芸能活動休止に追い込まれた。