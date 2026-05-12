DeNAは12日、山本祐大捕手（27）とソフトバンクの尾形崇斗投手（26）と井上朋也内野手（23）の交換トレードを発表した。

山本はDeNAの正捕手として今季28試合に出場し、打率・227、1本塁打、8打点。24年には108試合で打率・291をマークした。

山本は球団を通じてコメントを発表。以下はその全文。

トレードの話を急に聞いて、驚きがあって、いろいろな感情が湧いてきているというのが正直な気持ちです。

ここまで自分を成長させてくれた、球団、コーチ、スタッフの皆さんには本当に感謝しています。特に、佐野さん、東さん、秀悟（牧秀悟）の存在は大きく、共に切磋琢磨して戦ってこられたことには感謝しかありません。

もっと、横浜スタジアムで活躍する姿をファンの皆さんに見せたかった。今年こそリーグ優勝すると覚悟して始まったシーズン、力及ばず、自分の力でそれが実現できないことは悔しいです。

本当にベイスターズファンの皆さんの声援は温かくて、強くて、熱くて、横浜スタジアムでグラウンドに立つたびに勇気をもらい、何度も助けられました。どれだけ幸せなことだったのかというのを改めて感じています。

皆さんにもらった勇気、声援を忘れず、これからも新たな挑戦として、前向きに、頑張りたいと思います。9年間、本当にありがとうございました。