しまむら「スヌーピー」のおでかけアイテム新作！プチプラTシャツからサンダル、バッグ、タオルと大充実
しまむらにて、スヌーピーでおなじみのコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」コラボのおでかけアイテムが2026年5月9日より販売中。スヌーピーのチャームがついたサンダル、レディース＆メンズのTシャツ、上下おそろいコーデが組めるハーフパンツ、デイリー使いのトートバッグやタオル類まで、夏の装いをまるごとピーナッツでまとめられるラインナップがそろっている。
【画像】しまむら×PEANUTSの夏のおでかけアイテムをチェック
■かわいいチャーム付き「レディースサンダル」
玄関に1足あると気分が上がるのが「レディースサンダル」(1639円)。コンフォートタイプのクロッグサンダルに、PEANUTSの仲間たちをモチーフにしたチャームがついた1足だ。
カラーはホワイトとブラックの2色、サイズは22センチ、23センチ、24センチの3展開。近所のお買い物はもちろん、水辺やキャンプなどのアウトドアシーン、ベランダのちょっとしたガーデニングまで、夏に履く機会は多そう。
■ピーナッツ・ギャングの総柄開襟シャツ＆ベル柄Tシャツ！
夏のトップスは「レディース 半袖シャツ」(1639円)と「レディース Tシャツ」(1089円)の2タイプ展開。
「レディース 半袖シャツ」(1639円)はスヌーピーと仲間たちの総柄デザインで、開襟シャツタイプ。ブルーはピーナッツ・ギャングとハートのモチーフが散りばめられた爽やかな1枚。オフホワイトはアイスクリームのモチーフが夏らしく、淡い配色が優しい雰囲気。1枚で羽織りとしても使えるから、エアコン対策にも頼りになる。
「レディース Tシャツ」(1089円)は、お花とスヌーピーのワンポイント刺しゅうタイプと、両袖にスヌーピーときょうだいのベルが大きく描かれたデザインの2種類から選べる。
■メンズTシャツは3デザインから選べる
「メンズ Tシャツ」(1639円)は3デザインが展開されている。
ブラックは2種類。チョッパーバイクに乗ったスヌーピー柄と、チャーリー・ブラウン＆スヌーピーの野球柄だ。アイボリーは「SNOOPY & SIBLINGS BEAGLES」のロゴとともに、スヌーピーときょうだいたちが集合した背面プリント。サイズはM・L・LLまでそろうので、家族や恋人へのプレゼントにも◎。
■上下おそろいコーデが組めるハーフパンツ
今回のラインナップで見逃せないのが、Tシャツと連動デザインのハーフパンツの存在。「レディース ハーフパンツ」(1089円)はブラックとグレーの2色展開で、それぞれ「レディース Tシャツ」とリンクするデザインになっている。
ブラックはスヌーピーとベルのワンポイント刺しゅうが入ったクールな1本で、「Tシャツ」のベル柄とあわせれば、モノクロでまとめた大人っぽい上下おそろいコーデが完成。グレーはお花を抱えたスヌーピーが配されていて、こちらは「Tシャツ」のお花とスヌーピー柄とリンクする。
「メンズ ハーフパンツ」(1419円)はブラックとベージュの2色展開。ブラックは「メンズTシャツ」の野球柄とリンクするデザインで、ベージュはサッカーボール、PEANUTSロゴ、スヌーピーが散りばめられた総柄で、こちらも遊び心たっぷりの1本。
男女ともにM・L・LLのサイズ展開なので、夫婦やカップルで上下リンクコーデ、家族みんなでそろえるのもおすすめだ。
■サラッと履けるレーヨン素材！スヌーピー総柄の七分丈パンツ
ガッツリ総柄を楽しみたい人には「レディース 七分丈パンツ」(1089円)を。レーヨン素材で夏でもサラッと履ける1本で、スヌーピー＆ウッドストック総柄(ブラック)、海を満喫するスヌーピー柄(ネイビー)、アイスクリームモチーフ柄(ブラック)の3デザインから選べる。
近所のお買い物や夏のおうち時間にも使える万能ボトムスで、1000円台で買えるので洗い替え用に2本そろえてもいい。
■デイリー使いのトートバッグは1419円から！
バッグも種類豊富にそろう。デイリー使いに頼れるのが「レディース トートバッグ」(1419円)。お花を抱えたスヌーピーが大きく描かれたグレーと、ウッドストックとお花の前で佇むアイボリーの2デザインで、キャラクター部分がマグネット付きポケットになっている。リップやハンカチをサッと取り出せる、考え抜かれた仕様だ。
ふかふかキルティングがかわいい「レディース ビッグシシュウトートバッグ」(2970円)は、チャーリー・ブラウンとスヌーピーの「SO MUCH TROUBLE」刺しゅうがポイント。ライトグレーとブラックの2色で、長めの持ち手は肩に掛けやすいサイズ感。同シリーズの「シシュウスクエア2WAY」(2970円)はショルダー紐付きで、通勤や旅行にも頼れる1点。
旅行やアウトドアでの使用にぴったりなのが「レディース ボストン」(2970円)。便利な内ポケット付きのボストンバッグで、ブラックにスヌーピー＆ウッドストックがさりげなく配されたシックなデザイン。同じく、シックなブラックカラーの「レディース リュック」(2970円)は、背ファスナー付きで背負ったまま中の物が取り出せる便利仕様だ。
■通勤・通学に！パスケースは1089円〜
バッグの小物として要チェックなのが「パスケース」。ふわふわ素材の「パスケース(ぬいぐるみ)」(1089円)は、スヌーピーフェイス型とウッドストック型の2種類。
「パスケース(ミニリュック)」(1419円)も2デザイン展開で、ベージュとカーキはどちらもスヌーピー総柄。リール＆ファスナーポケット付きなので、ICカードを取り出さずにタッチできて、ちょっとした小物も収納できる便利仕様。通勤・通学のおともにぴったりだ。
■折りたためてサブバッグに◎「ショッピングバッグ」は649円
エコバッグとして1枚持っておきたいのが「ショッピングバッグ」(649円)。折りたたんでコンパクトに持ち運べて、普段使いに便利なサイズ感。スヌーピーがトラックに乗っているレトロな雰囲気のカーキと、スヌーピーと花柄のアイボリーの2デザインで展開されている。
「ショッピングバッグ」と同柄の「ポーチ」(1089円)も展開されていて、バッグ周りをピーナッツで統一する楽しみも。
■お得感が高いタオル2枚組
タオル類はすべて2枚組以上で展開されていて、お得感が高い。「ハンドタオル(2枚組)」(539円・34×35センチ)や「フェイスタオル(2枚組)」(759円・34×80センチ)は、PEANUTSの仲間たちが描かれたかわいらしいデザインの2枚セット。
「バスタオル」(979円・60×120センチ)は、ライナス・チャーリー・ブラウン・サリー・ルーシーといった仲間たちがアイスクリームを手に並ぶデザイン。家族で使う洗い替え用にまとめ買いしたい。
これらのアイテムは、2026年5月9日より全国のしまむら店舗で発売中。しまむらグループオンラインストア「しまむらパーク」でも販売開始しているが、すでに在庫なしのカラーやサイズも出てきている人気ぶり。オンラインで「売り切れ」表示でも、店舗には在庫が残っているケースもあるので、気になるアイテムは最寄りのしまむらをのぞいてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
【画像】しまむら×PEANUTSの夏のおでかけアイテムをチェック
■かわいいチャーム付き「レディースサンダル」
玄関に1足あると気分が上がるのが「レディースサンダル」(1639円)。コンフォートタイプのクロッグサンダルに、PEANUTSの仲間たちをモチーフにしたチャームがついた1足だ。
カラーはホワイトとブラックの2色、サイズは22センチ、23センチ、24センチの3展開。近所のお買い物はもちろん、水辺やキャンプなどのアウトドアシーン、ベランダのちょっとしたガーデニングまで、夏に履く機会は多そう。
■ピーナッツ・ギャングの総柄開襟シャツ＆ベル柄Tシャツ！
夏のトップスは「レディース 半袖シャツ」(1639円)と「レディース Tシャツ」(1089円)の2タイプ展開。
「レディース 半袖シャツ」(1639円)はスヌーピーと仲間たちの総柄デザインで、開襟シャツタイプ。ブルーはピーナッツ・ギャングとハートのモチーフが散りばめられた爽やかな1枚。オフホワイトはアイスクリームのモチーフが夏らしく、淡い配色が優しい雰囲気。1枚で羽織りとしても使えるから、エアコン対策にも頼りになる。
「レディース Tシャツ」(1089円)は、お花とスヌーピーのワンポイント刺しゅうタイプと、両袖にスヌーピーときょうだいのベルが大きく描かれたデザインの2種類から選べる。
■メンズTシャツは3デザインから選べる
「メンズ Tシャツ」(1639円)は3デザインが展開されている。
ブラックは2種類。チョッパーバイクに乗ったスヌーピー柄と、チャーリー・ブラウン＆スヌーピーの野球柄だ。アイボリーは「SNOOPY & SIBLINGS BEAGLES」のロゴとともに、スヌーピーときょうだいたちが集合した背面プリント。サイズはM・L・LLまでそろうので、家族や恋人へのプレゼントにも◎。
■上下おそろいコーデが組めるハーフパンツ
今回のラインナップで見逃せないのが、Tシャツと連動デザインのハーフパンツの存在。「レディース ハーフパンツ」(1089円)はブラックとグレーの2色展開で、それぞれ「レディース Tシャツ」とリンクするデザインになっている。
ブラックはスヌーピーとベルのワンポイント刺しゅうが入ったクールな1本で、「Tシャツ」のベル柄とあわせれば、モノクロでまとめた大人っぽい上下おそろいコーデが完成。グレーはお花を抱えたスヌーピーが配されていて、こちらは「Tシャツ」のお花とスヌーピー柄とリンクする。
「メンズ ハーフパンツ」(1419円)はブラックとベージュの2色展開。ブラックは「メンズTシャツ」の野球柄とリンクするデザインで、ベージュはサッカーボール、PEANUTSロゴ、スヌーピーが散りばめられた総柄で、こちらも遊び心たっぷりの1本。
男女ともにM・L・LLのサイズ展開なので、夫婦やカップルで上下リンクコーデ、家族みんなでそろえるのもおすすめだ。
■サラッと履けるレーヨン素材！スヌーピー総柄の七分丈パンツ
ガッツリ総柄を楽しみたい人には「レディース 七分丈パンツ」(1089円)を。レーヨン素材で夏でもサラッと履ける1本で、スヌーピー＆ウッドストック総柄(ブラック)、海を満喫するスヌーピー柄(ネイビー)、アイスクリームモチーフ柄(ブラック)の3デザインから選べる。
近所のお買い物や夏のおうち時間にも使える万能ボトムスで、1000円台で買えるので洗い替え用に2本そろえてもいい。
■デイリー使いのトートバッグは1419円から！
バッグも種類豊富にそろう。デイリー使いに頼れるのが「レディース トートバッグ」(1419円)。お花を抱えたスヌーピーが大きく描かれたグレーと、ウッドストックとお花の前で佇むアイボリーの2デザインで、キャラクター部分がマグネット付きポケットになっている。リップやハンカチをサッと取り出せる、考え抜かれた仕様だ。
ふかふかキルティングがかわいい「レディース ビッグシシュウトートバッグ」(2970円)は、チャーリー・ブラウンとスヌーピーの「SO MUCH TROUBLE」刺しゅうがポイント。ライトグレーとブラックの2色で、長めの持ち手は肩に掛けやすいサイズ感。同シリーズの「シシュウスクエア2WAY」(2970円)はショルダー紐付きで、通勤や旅行にも頼れる1点。
旅行やアウトドアでの使用にぴったりなのが「レディース ボストン」(2970円)。便利な内ポケット付きのボストンバッグで、ブラックにスヌーピー＆ウッドストックがさりげなく配されたシックなデザイン。同じく、シックなブラックカラーの「レディース リュック」(2970円)は、背ファスナー付きで背負ったまま中の物が取り出せる便利仕様だ。
■通勤・通学に！パスケースは1089円〜
バッグの小物として要チェックなのが「パスケース」。ふわふわ素材の「パスケース(ぬいぐるみ)」(1089円)は、スヌーピーフェイス型とウッドストック型の2種類。
「パスケース(ミニリュック)」(1419円)も2デザイン展開で、ベージュとカーキはどちらもスヌーピー総柄。リール＆ファスナーポケット付きなので、ICカードを取り出さずにタッチできて、ちょっとした小物も収納できる便利仕様。通勤・通学のおともにぴったりだ。
■折りたためてサブバッグに◎「ショッピングバッグ」は649円
エコバッグとして1枚持っておきたいのが「ショッピングバッグ」(649円)。折りたたんでコンパクトに持ち運べて、普段使いに便利なサイズ感。スヌーピーがトラックに乗っているレトロな雰囲気のカーキと、スヌーピーと花柄のアイボリーの2デザインで展開されている。
「ショッピングバッグ」と同柄の「ポーチ」(1089円)も展開されていて、バッグ周りをピーナッツで統一する楽しみも。
■お得感が高いタオル2枚組
タオル類はすべて2枚組以上で展開されていて、お得感が高い。「ハンドタオル(2枚組)」(539円・34×35センチ)や「フェイスタオル(2枚組)」(759円・34×80センチ)は、PEANUTSの仲間たちが描かれたかわいらしいデザインの2枚セット。
「バスタオル」(979円・60×120センチ)は、ライナス・チャーリー・ブラウン・サリー・ルーシーといった仲間たちがアイスクリームを手に並ぶデザイン。家族で使う洗い替え用にまとめ買いしたい。
これらのアイテムは、2026年5月9日より全国のしまむら店舗で発売中。しまむらグループオンラインストア「しまむらパーク」でも販売開始しているが、すでに在庫なしのカラーやサイズも出てきている人気ぶり。オンラインで「売り切れ」表示でも、店舗には在庫が残っているケースもあるので、気になるアイテムは最寄りのしまむらをのぞいてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC