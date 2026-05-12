しまむらにて、スヌーピーでおなじみのコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」コラボのおでかけアイテムが2026年5月9日より販売中。スヌーピーのチャームがついたサンダル、レディース＆メンズのTシャツ、上下おそろいコーデが組めるハーフパンツ、デイリー使いのトートバッグやタオル類まで、夏の装いをまるごとピーナッツでまとめられるラインナップがそろっている。

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■かわいいチャーム付き「レディースサンダル」

「レディースサンダル」(1639円)


玄関に1足あると気分が上がるのが「レディースサンダル」(1639円)。コンフォートタイプのクロッグサンダルに、PEANUTSの仲間たちをモチーフにしたチャームがついた1足だ。

「レディースサンダル」(1639円)


カラーはホワイトとブラックの2色、サイズは22センチ、23センチ、24センチの3展開。近所のお買い物はもちろん、水辺やキャンプなどのアウトドアシーン、ベランダのちょっとしたガーデニングまで、夏に履く機会は多そう。

■ピーナッツ・ギャングの総柄開襟シャツ＆ベル柄Tシャツ！

「レディース 半袖シャツ」(1639円)


夏のトップスは「レディース 半袖シャツ」(1639円)と「レディース Tシャツ」(1089円)の2タイプ展開。

「レディース 半袖シャツ」(1639円)


「レディース 半袖シャツ」(1639円)はスヌーピーと仲間たちの総柄デザインで、開襟シャツタイプ。ブルーはピーナッツ・ギャングとハートのモチーフが散りばめられた爽やかな1枚。オフホワイトはアイスクリームのモチーフが夏らしく、淡い配色が優しい雰囲気。1枚で羽織りとしても使えるから、エアコン対策にも頼りになる。

「レディース Tシャツ」(1089円)


「レディース Tシャツ」(1089円)


「レディース Tシャツ」(1089円)は、お花とスヌーピーのワンポイント刺しゅうタイプと、両袖にスヌーピーときょうだいのベルが大きく描かれたデザインの2種類から選べる。

「レディース Tシャツ」(1089円)


「レディース Tシャツ」(1089円)


■メンズTシャツは3デザインから選べる

「メンズ Tシャツ」(1639円)


「メンズ Tシャツ」(1639円)は3デザインが展開されている。

ブラックは2種類。チョッパーバイクに乗ったスヌーピー柄と、チャーリー・ブラウン＆スヌーピーの野球柄だ。アイボリーは「SNOOPY & SIBLINGS BEAGLES」のロゴとともに、スヌーピーときょうだいたちが集合した背面プリント。サイズはM・L・LLまでそろうので、家族や恋人へのプレゼントにも◎。

「メンズ Tシャツ」(1639円)


「メンズ Tシャツ」(1639円)


■上下おそろいコーデが組めるハーフパンツ

「レディース ハーフパンツ」(1089円)


今回のラインナップで見逃せないのが、Tシャツと連動デザインのハーフパンツの存在。「レディース ハーフパンツ」(1089円)はブラックとグレーの2色展開で、それぞれ「レディース Tシャツ」とリンクするデザインになっている。

「レディース ハーフパンツ」(1089円)


ブラックはスヌーピーとベルのワンポイント刺しゅうが入ったクールな1本で、「Tシャツ」のベル柄とあわせれば、モノクロでまとめた大人っぽい上下おそろいコーデが完成。グレーはお花を抱えたスヌーピーが配されていて、こちらは「Tシャツ」のお花とスヌーピー柄とリンクする。

「メンズ ハーフパンツ」(1419円)


「メンズ ハーフパンツ」(1419円)はブラックとベージュの2色展開。ブラックは「メンズTシャツ」の野球柄とリンクするデザインで、ベージュはサッカーボール、PEANUTSロゴ、スヌーピーが散りばめられた総柄で、こちらも遊び心たっぷりの1本。

「メンズ ハーフパンツ」(1419円)


男女ともにM・L・LLのサイズ展開なので、夫婦やカップルで上下リンクコーデ、家族みんなでそろえるのもおすすめだ。

■サラッと履けるレーヨン素材！スヌーピー総柄の七分丈パンツ

「レディース 七分丈パンツ」(1089円)


ガッツリ総柄を楽しみたい人には「レディース 七分丈パンツ」(1089円)を。レーヨン素材で夏でもサラッと履ける1本で、スヌーピー＆ウッドストック総柄(ブラック)、海を満喫するスヌーピー柄(ネイビー)、アイスクリームモチーフ柄(ブラック)の3デザインから選べる。

「レディース 七分丈パンツ」(1089円)


「レディース 七分丈パンツ」(1089円)


近所のお買い物や夏のおうち時間にも使える万能ボトムスで、1000円台で買えるので洗い替え用に2本そろえてもいい。

■デイリー使いのトートバッグは1419円から！

「レディース トートバッグ」(1419円)


バッグも種類豊富にそろう。デイリー使いに頼れるのが「レディース トートバッグ」(1419円)。お花を抱えたスヌーピーが大きく描かれたグレーと、ウッドストックとお花の前で佇むアイボリーの2デザインで、キャラクター部分がマグネット付きポケットになっている。リップやハンカチをサッと取り出せる、考え抜かれた仕様だ。

「レディース トートバッグ」(1419円)


ふかふかキルティングがかわいい「レディース ビッグシシュウトートバッグ」(2970円)は、チャーリー・ブラウンとスヌーピーの「SO MUCH TROUBLE」刺しゅうがポイント。ライトグレーとブラックの2色で、長めの持ち手は肩に掛けやすいサイズ感。同シリーズの「シシュウスクエア2WAY」(2970円)はショルダー紐付きで、通勤や旅行にも頼れる1点。

「レディース ビッグシシュウトートバッグ」(2970円)


「レディース ビッグシシュウトートバッグ」(2970円)


「シシュウスクエア2WAY」(2970円)


「シシュウスクエア2WAY」(2970円)


旅行やアウトドアでの使用にぴったりなのが「レディース ボストン」(2970円)。便利な内ポケット付きのボストンバッグで、ブラックにスヌーピー＆ウッドストックがさりげなく配されたシックなデザイン。同じく、シックなブラックカラーの「レディース リュック」(2970円)は、背ファスナー付きで背負ったまま中の物が取り出せる便利仕様だ。

「レディース トートバッグ」(2420円)


「レディース トートバッグ」(2420円)


「レディース ボストン」(2970円)


「レディース リュック」(2970円)


■通勤・通学に！パスケースは1089円〜

「パスケース(ぬいぐるみ)」(1089円)


バッグの小物として要チェックなのが「パスケース」。ふわふわ素材の「パスケース(ぬいぐるみ)」(1089円)は、スヌーピーフェイス型とウッドストック型の2種類。

「パスケース(ぬいぐるみ)」(1089円)


「パスケース(ミニリュック)」(1419円)も2デザイン展開で、ベージュとカーキはどちらもスヌーピー総柄。リール＆ファスナーポケット付きなので、ICカードを取り出さずにタッチできて、ちょっとした小物も収納できる便利仕様。通勤・通学のおともにぴったりだ。

「パスケース(ミニリュック)」(1419円)


「パスケース(ミニリュック)」(1419円)


■折りたためてサブバッグに◎「ショッピングバッグ」は649円

「ショッピングバッグ」(649円)


エコバッグとして1枚持っておきたいのが「ショッピングバッグ」(649円)。折りたたんでコンパクトに持ち運べて、普段使いに便利なサイズ感。スヌーピーがトラックに乗っているレトロな雰囲気のカーキと、スヌーピーと花柄のアイボリーの2デザインで展開されている。

「ショッピングバッグ」(649円)


「ショッピングバッグ」と同柄の「ポーチ」(1089円)も展開されていて、バッグ周りをピーナッツで統一する楽しみも。

「ポーチ」(1089円)


「ポーチ」(1089円)


■お得感が高いタオル2枚組

「ハンドタオル(2枚組)」(539円・34×35センチ)


タオル類はすべて2枚組以上で展開されていて、お得感が高い。「ハンドタオル(2枚組)」(539円・34×35センチ)や「フェイスタオル(2枚組)」(759円・34×80センチ)は、PEANUTSの仲間たちが描かれたかわいらしいデザインの2枚セット。

「ハンドタオル(2枚組)」(539円・34×35センチ)


「フェイスタオル(2枚組)」(759円・34×80センチ)


「フェイスタオル(2枚組)」(759円・34×80センチ)


「バスタオル」(979円・60×120センチ)は、ライナス・チャーリー・ブラウン・サリー・ルーシーといった仲間たちがアイスクリームを手に並ぶデザイン。家族で使う洗い替え用にまとめ買いしたい。

「バスタオル」(979円・60×120センチ)


これらのアイテムは、2026年5月9日より全国のしまむら店舗で発売中。しまむらグループオンラインストア「しまむらパーク」でも販売開始しているが、すでに在庫なしのカラーやサイズも出てきている人気ぶり。オンラインで「売り切れ」表示でも、店舗には在庫が残っているケースもあるので、気になるアイテムは最寄りのしまむらをのぞいてみて。

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