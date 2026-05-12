油も時間も節約！お弁当に入れたい「から揚げ」と「とんカツ」
【画像で確認】お弁当作りを応援！朝ラクおかずのアイデア18品
お弁当を作るなら好物を入れたいけれど、揚げものは大変そう…。そんなときには”頑張らない揚げもの”がオススメです。大さじ4杯の油で作るので、後片付けもラクにできます。今回は少ない油でカリッと作れる人気おかず「から揚げ」と「とんカツ」のご紹介です。
少量の油で
こんがり揚げ焼きに
後片づけはさっと拭くだけ！
外はカリッと、中はマヨネーズで肉がしっとりやわらか
【材料】(2〜3人分)
・とりもも肉…大1枚（約350g）〈皮の反対側に浅く1cm間隔で切り目を入れ、12等分に切る〉
・A
おろししょうが、おろしにんにく…各小さじ1/2
しょうゆ…小さじ1
塩…小さじ1/2
マヨネーズ 片栗粉 サラダ油
【作り方】
1. とり肉にAをまぶし、マヨネーズ大さじ1をからめて片栗粉大さじ4をまぶす。
2. フライパンに並べて油大さじ4を回しかけ、強めの中火にかけて3〜4分揚げる。下半分の色が変わってこんがりとしたら上下を返し、約3分こんがりと揚げる。
(1人分（から揚げのみ）417kcal／塩分1.7g レシピ考案／近藤幸子)
■エコ揚げ一口とんカツ
肉を一口サイズにカットすると火の通りがスピーディ！
【材料】(2人分)
・豚ロースとんカツ用肉…2枚（約200g）〈5等分に切る〉
・ A
塩…小さじ1/4
小麦粉…大さじ1と1/2
牛乳…大さじ1
パン粉 サラダ油
【作り方】
1. 豚肉はボウルに入れ、Aを順に加えて粉っぽさがなくなるまでもむ。
2. パン粉1/2カップをまぶし、軽く押さえるようにしてしっかりとつける。
3. フライパンに並べて油大さじ4を回しかけ、強めの中火で3〜4分揚げる。上下を返し、約3分こんがりと揚げる。好みで中濃（またはとんカツ）ソースをかける。
(1人分（とんカツのみ）437kcal／塩分1.0g レシピ考案／近藤幸子)
※火加減と油の量を守り、レシピの加熱時間を目安に、火元から離れずに調理してください。
※調理道具や弁当箱は清潔なものを使い、ご飯やおかずは必ずさましてからふたをしてください。ふたの上に保冷剤をのせて、できれば保冷バッグに入れて持ち運ぶと安心です。
＊ ＊ ＊
大さじ4の油で作る揚げもの。お弁当に入れれば大満足の主役おかずになるはず！
※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。
レシピ考案／近藤幸子 撮影／広瀬貴子 栄養計算／スタジオ食 編集協力／singt
文／よしだ