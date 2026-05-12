AIの入出力を既存のターン制からリアルタイムに変えるAI「Interaction Models」をOpenAIの元CTOが新設したThinking Machines Labが研究プレビューを発表

AIの入出力を既存のターン制からリアルタイムに変えるAI「Interaction Models」をOpenAIの元CTOが新設したThinking Machines Labが研究プレビューを発表