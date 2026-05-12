中島健人主演『コンビニ兄弟』追加キャストに加藤シゲアキ・橋本マナミ・余貴美子ら発表
中島健人が主演するドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（NHK総合／毎週火曜22時）より、新キャストが発表。加藤シゲアキ、余貴美子、沙倉ゆうの、橋本マナミらの出演が明らかになった。
【写真】『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』追加キャストたち
本作は、北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長とワイルドな謎の男が、さまざまな無理難題を気分爽快に解決するハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
このたび、中島健人演じる志波兄弟を取り巻く新たな出演者が発表された。
永田満江（ながた・みつえ）役を演じるのは、余貴美子。満江は夫に先立たれ、佐賀で一人暮らしをしていたが、息子夫婦とその娘（高校生）との同居を始めたばかりのおばあちゃん。白髪交じりで化粧っ気もゼロ、いつも不機嫌そうに過ごしていたが、ある日、門司港を散策中にめまいを起こし、志波三彦に助けられる。その後、満江に家族も驚く変化が起こる…。
永田由美（ながた・ゆみ）役を演じるのは、沙倉ゆうの。由美は永田満江（余）の息子の妻で、高校生の娘がいる。亭主関白な夫、不機嫌な姑（しゅうとめ）、思春期の娘の世話に追われる日々を送っている。ある日、突然の満江の変貌ぶりに戸惑い、やめるよう助言するが…。
乾一子（いぬい・かずこ）役を演じるのは、橋本マナミ。一子は門司港で亡くなり、成仏できずにいた幽霊。ある日、門司港で三彦と出会い、1日行動を共にするが、その日以来、三彦からキラキラが消え、毎夜悪夢を見るようになる。三彦のファンたちやツギが試行錯誤しながら除霊を試み、三彦を助けようとするが…。果たして一子は成仏できるのか!?
志波一彦（しば・いちひこ）役を演じるのは、加藤シゲアキ。一彦は志波家の長男で、志波三彦・二彦の兄。自称“煩悩まみれ”で、世界中を旅しながら修業を積んでいる。達観した仙人のような雰囲気を漂わせる。三彦ファンの大石和歌（内田櫻子）が、三彦に取りついた一子（橋本）の除霊のため山伏を探していたところ、偶然山道で一彦と出会う。三彦・二彦・一彦の“兄弟パワー”で、一子の除霊は成功するのか!?
中学時代の志波三彦（しば・みつひこ）役を演じるのは、宮岡大愛。三彦は、妹の樹恵琉を産んだばかりの母親の見舞い帰り、面会時間に間に合わず病院から追い返された塚原美幌（仲島有彩）と出会う。美幌は、病気の彼氏・似瀬航起の見舞いのため、鹿児島から駆けつけたという。彼氏の回復祈願のため、美幌と共に神社へ向かい、一晩中歩いた末にコンビニ「テンダネス」へたどり着くと…。
似瀬航起（にせ・こうき）役を演じるのは、高良健吾。航起は塚原美幌の恋人。学生時代に急性リンパ性白血病を患っていたが、骨髄移植を受けて退院した。現在は小説家となり、世界中を旅している。門司港で大人になった三彦と久しぶりに再会し…。三彦と航起、2人だけの約束が語られる。三彦がなぜ門司港にいるのか――その謎を知る人物のひとりでもある。
ドラマ10『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』は、NHK総合にて毎週火曜22時放送（全10回）。
※制作統括・NHKエンタープライズ：山本敏彦のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■山本敏彦（制作統括・NHKエンタープライズ）
『コンビニ兄弟』、後半の物語を彩っていただくキャストの皆さんが決まりました。各キャラクターとも原作で非常に個性的で人選にはとても悩みましたが、この人しか考えられない！という配役が実現しました。
余貴美子さんに演じていただく永田満江役は、原作シリーズの中でも女性ファンに強く支持されている孫娘とのエピソードに登場するおばあさん。また、余さんと嫁姑の関係にある永田由美役は、映画『侍タイムスリッパー』で助監督役を好演した沙倉ゆうのさんにお願いします。
橋本マナミさんは、なんと門司港で成仏できない幽霊・乾一子の役。三彦にとりついて大騒ぎとなります。『コンビニ兄弟』、本気のコメディーを描いたエピソードです。加藤シゲアキさんには、志波家の長男というとっても癖の強い長男を演じていただきます。この兄弟にしてこの兄あり！ 乾一子（橋本）の除霊騒動での存在感は必見です。
そして、シリーズの後半明かされる、三彦のある謎を解くカギは、三彦の中学時代に…。中学時代の三彦を宮岡大愛さんにお願いしました。最後に、今シリーズ最大の謎を埋めるキーパーソン・似瀬航起役は高良健吾さん。初めて明かされる、三彦のある秘密…。最終回まで、どうぞお楽しみに！
【写真】『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』追加キャストたち
本作は、北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長とワイルドな謎の男が、さまざまな無理難題を気分爽快に解決するハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
このたび、中島健人演じる志波兄弟を取り巻く新たな出演者が発表された。
永田由美（ながた・ゆみ）役を演じるのは、沙倉ゆうの。由美は永田満江（余）の息子の妻で、高校生の娘がいる。亭主関白な夫、不機嫌な姑（しゅうとめ）、思春期の娘の世話に追われる日々を送っている。ある日、突然の満江の変貌ぶりに戸惑い、やめるよう助言するが…。
乾一子（いぬい・かずこ）役を演じるのは、橋本マナミ。一子は門司港で亡くなり、成仏できずにいた幽霊。ある日、門司港で三彦と出会い、1日行動を共にするが、その日以来、三彦からキラキラが消え、毎夜悪夢を見るようになる。三彦のファンたちやツギが試行錯誤しながら除霊を試み、三彦を助けようとするが…。果たして一子は成仏できるのか!?
志波一彦（しば・いちひこ）役を演じるのは、加藤シゲアキ。一彦は志波家の長男で、志波三彦・二彦の兄。自称“煩悩まみれ”で、世界中を旅しながら修業を積んでいる。達観した仙人のような雰囲気を漂わせる。三彦ファンの大石和歌（内田櫻子）が、三彦に取りついた一子（橋本）の除霊のため山伏を探していたところ、偶然山道で一彦と出会う。三彦・二彦・一彦の“兄弟パワー”で、一子の除霊は成功するのか!?
中学時代の志波三彦（しば・みつひこ）役を演じるのは、宮岡大愛。三彦は、妹の樹恵琉を産んだばかりの母親の見舞い帰り、面会時間に間に合わず病院から追い返された塚原美幌（仲島有彩）と出会う。美幌は、病気の彼氏・似瀬航起の見舞いのため、鹿児島から駆けつけたという。彼氏の回復祈願のため、美幌と共に神社へ向かい、一晩中歩いた末にコンビニ「テンダネス」へたどり着くと…。
似瀬航起（にせ・こうき）役を演じるのは、高良健吾。航起は塚原美幌の恋人。学生時代に急性リンパ性白血病を患っていたが、骨髄移植を受けて退院した。現在は小説家となり、世界中を旅している。門司港で大人になった三彦と久しぶりに再会し…。三彦と航起、2人だけの約束が語られる。三彦がなぜ門司港にいるのか――その謎を知る人物のひとりでもある。
ドラマ10『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』は、NHK総合にて毎週火曜22時放送（全10回）。
※制作統括・NHKエンタープライズ：山本敏彦のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■山本敏彦（制作統括・NHKエンタープライズ）
『コンビニ兄弟』、後半の物語を彩っていただくキャストの皆さんが決まりました。各キャラクターとも原作で非常に個性的で人選にはとても悩みましたが、この人しか考えられない！という配役が実現しました。
余貴美子さんに演じていただく永田満江役は、原作シリーズの中でも女性ファンに強く支持されている孫娘とのエピソードに登場するおばあさん。また、余さんと嫁姑の関係にある永田由美役は、映画『侍タイムスリッパー』で助監督役を好演した沙倉ゆうのさんにお願いします。
橋本マナミさんは、なんと門司港で成仏できない幽霊・乾一子の役。三彦にとりついて大騒ぎとなります。『コンビニ兄弟』、本気のコメディーを描いたエピソードです。加藤シゲアキさんには、志波家の長男というとっても癖の強い長男を演じていただきます。この兄弟にしてこの兄あり！ 乾一子（橋本）の除霊騒動での存在感は必見です。
そして、シリーズの後半明かされる、三彦のある謎を解くカギは、三彦の中学時代に…。中学時代の三彦を宮岡大愛さんにお願いしました。最後に、今シリーズ最大の謎を埋めるキーパーソン・似瀬航起役は高良健吾さん。初めて明かされる、三彦のある秘密…。最終回まで、どうぞお楽しみに！