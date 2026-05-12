韓国で行方不明の小学6年男児（11）、亡くなった状態で発見　一人で登山中に転落か

韓国東部・慶尚北道青松郡（キョンサンブクト・チョンソングン）の周王山（チュワンサン）で行方不明となっていた小学6年生の男児が、亡くなった状態で発見された。

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警察・消防当局によると、5月10日から行方不明となっていた小学6年生の男児（11）が、本日（5月12日）10時20分ごろに亡くなった状態で発見された。

複数の韓国メディアが報じたところによると、男児は周王山の主峰付近で発見されたという。当局は男児が転落後に亡くなったものと推定している。

警察・消防当局はこの日、ヘリコプター3機、救助犬16匹、ドローン6機、捜査員347人、機材58台を投入し、行方不明現場付近を捜索していた。

男児は10日午後、家族とともに大邱（テグ）を出発し、周王山国立公園の寺を訪問した際、一人で主峰方面へ登山に出て行方不明となった。

当時、男児は携帯電話を持たずに山に入っていたという。両親は長時間が経過しても息子が戻ってこないため、同日午後5時53分ごろ、消防当局に行方不明届を出していた。

現時点では、国立公園内の防犯カメラ（CCTV）において、男児の行方不明に関連した事件性（犯罪の形跡）は認められないことが伝えられている。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

男児は身長約145cmの痩せ型で、行方不明当時は韓国プロ野球球団「サムスン・ライオンズ」のユニホームと帽子、青色のスニーカー、黄色のウィンドブレーカーを着用した状態だった。