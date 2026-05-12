天才すぎる！「この機能全商品に付けてほしい！」忘れ物防止にもなる100均収納グッズ

出かける直前に限って、「あっ、アレ忘れた…！」なんてことが多々。わざわざ靴を脱いで室内に戻るのは面倒ですよね。そんな悩みを解消してくれる、優秀なウォールポケットとダイソーで出会いました。他の商品にはなかなかない、嬉しい機能付きで使い勝手抜群！玄関先に設置すれば、忘れ物防止に役立ちます◎

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商品情報

商品名：ウォールポケット（ポケット5個）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480685717

アレ忘れた…！を防止できる！ダイソーの『ウォールポケット（ポケット5個）』

靴も履いてさぁ出かけるぞというときに限って、「日焼け止めを塗り忘れた…！」「自転車の鍵を忘れた！」「帽子被らなきゃ！」なんてことが多々。靴を脱いで部屋に上がるのが面倒に感じますよね。

そこで今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『ウォールポケット（ポケット5個）』という商品。5個のポケットで小物を上手に整理整頓できる、壁掛けタイプの収納グッズです。

価格は330円（税込）。ダイソーのオンラインストアで検索してみたところ、ホワイトとグレーの2色が展開されているようです。

木の棒とキャンバス調の生地（ポリエステル製）を組み合わせた、インテリアに馴染みやすいナチュラルな印象。空間に馴染みやすく、どんな場所にも違和感なく設置できます。

生地の内側にはPE（ポリエチレン）コーティングが施されているのもポイント。ハリがあって汚れに強くお手入れが簡単です。

「掛ける」と「入れる」を両立◎賢く整理整頓できる！

最大の特徴は、上部に付いているベルト。S字フックやカラビナを引っ掛けることができるので、鍵などを直掛けして収納できます。

「掛ける」と「入れる」を両立したデザインで、賢く整理整頓できるのが嬉しいです。

下段のポケットには適度なゆとりがあるため、消臭スプレーや日焼け止めのボトル、玄関先での開梱作業に使うカッター、エチケットブラシなどの立体アイテムもまとめて収まります。

宅配が届いた際の片付けが玄関先で完結するだけでなく、靴を履いた後に忘れ物に気づいて、また部屋に戻る…という、出かける間際の“プチ絶望”も300円で防げます！

今回は、ダイソーの『ウォールポケット（ポケット5個）』をご紹介しました。

玄関の「忘れ物ゼロ」を叶えてくれる優秀アイテム。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。