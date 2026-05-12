マツコ・デラックス、2カ月ぶり「月曜から夜ふかし」復帰で本音吐露「音信不通になって逃げちゃってって本気で考えた」
【モデルプレス＝2026/05/12】療養していたタレントのマツコ・デラックスが5月11日、日本テレビ系バラエティ番組「月曜から夜ふかし」（毎週月曜22時〜）に出演。本音を吐露した。
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3月16日より同番組を欠席していたマツコはこの日、2カ月ぶりにスタジオ出演し「あー、もう働きたくない」と本音を吐露した。SUPER EIGHTの村上信五から「具合はええねやな？」と聞かれると、マツコは「具合はいいけど精神的にもうダダ下がりよ。だって働きたくないんだもん」と口に。村上が「前みたいにガチガチにやったら疲れるからな」とフォローすると、マツコは「違うのよ。働く意味がないのよ。子どももいるわけじゃないしさ、私1人で暮らしていけばいいわけでしょ」と語り「あなたにもスタッフにも、皆さんにもご迷惑かけて本当に申し訳ないと思いながらも『どうやったらバックれられるんだろう』って、ずっと考えてた」「どこかで音信不通になって逃げちゃってって本気で考えたもん」と回想した。
また「あんた（村上）が一番被害を被ってた。だって代役の人も立てずに、それは申し訳ないと思ってる」と療養していた時期を振り返り「本当に薄情だって言われるかも知れないけど、このまま1人でやってって（思った）」とユーモアを交えて語ると、村上は「ええ加減にせえよ（笑）！去る時は一緒やろ！」とツッコんでいた。さらに、マツコは「（療養中に）きたメールの中で一番ウケたのが、吉村がさ『姉さん！首がもげたってニュース流れてましたよ！』って」とお笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇から連絡があったことを明かした。
マツコは、2月9日放送のTOKYO MXの情報番組「5時に夢中！」（毎週月〜金曜、午後5時〜）で手術のため入院していることを報告。この日はスタジオに姿を現さず、電話で登場すると「急だったんだけど、首の脊髄が圧迫されちゃって、手とかに痺れが出始めちゃって、病院に行ったら急いで手術したほうが良いと言われて。あたしもう、手術し終わって入院しているのよ」と既に術後で現在入院していることを明かした。その後約2ヶ月の療養を経て、4月13日の同番組生放送で復帰していた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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◆マツコ・デラックス「月曜から夜ふかし」復帰
3月16日より同番組を欠席していたマツコはこの日、2カ月ぶりにスタジオ出演し「あー、もう働きたくない」と本音を吐露した。SUPER EIGHTの村上信五から「具合はええねやな？」と聞かれると、マツコは「具合はいいけど精神的にもうダダ下がりよ。だって働きたくないんだもん」と口に。村上が「前みたいにガチガチにやったら疲れるからな」とフォローすると、マツコは「違うのよ。働く意味がないのよ。子どももいるわけじゃないしさ、私1人で暮らしていけばいいわけでしょ」と語り「あなたにもスタッフにも、皆さんにもご迷惑かけて本当に申し訳ないと思いながらも『どうやったらバックれられるんだろう』って、ずっと考えてた」「どこかで音信不通になって逃げちゃってって本気で考えたもん」と回想した。
◆マツコ・デラックス、2月に緊急手術で入院
マツコは、2月9日放送のTOKYO MXの情報番組「5時に夢中！」（毎週月〜金曜、午後5時〜）で手術のため入院していることを報告。この日はスタジオに姿を現さず、電話で登場すると「急だったんだけど、首の脊髄が圧迫されちゃって、手とかに痺れが出始めちゃって、病院に行ったら急いで手術したほうが良いと言われて。あたしもう、手術し終わって入院しているのよ」と既に術後で現在入院していることを明かした。その後約2ヶ月の療養を経て、4月13日の同番組生放送で復帰していた。（modelpress編集部）
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