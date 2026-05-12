最高月収500万円→8万円 「ラッスンゴレライ」でブレイクした8.6秒バズーカー・はまやねんの現在「食っていけない月も」
お笑いコンビ・8.6秒バズーカーのはまやねんが、ABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』（毎週月〜金曜 後11：00）の密着企画「NO MAKE」に出演。独占密着の中で、現在の生活を明かした。
【写真】まさかの“反日疑惑”に戸惑いを隠さず真相を語る現在のはまやねん
2014年、中学の同級生だったタナカシングルとお笑いコンビ・8.6秒バズーカーを結成し、直後に「ラッスンゴレライ」のリズムネタで大ブレイクを果たしたはまやねん。最高月収は500万円に達していたというが、いつしか芸人としての仕事は激減し、月収は8万円にまで落ち込んだ。
活躍の場を失ったはまやねんは、知人から紹介されたキッチンカーを始め、現在は全国のイベントやフェスを駆け回って生計を立てている。22年に購入したキッチンカーでの総移動距離は、地球2周半に相当するおよそ10万キロ。「去年は売り上げ1000万円くらい。食っていけない月もあるし、貯金を崩す月もある」と現在の生活を明かした。
番組では、鳥取県で行われたフェスへの出店にも密着。2日間の売り上げは約11万円で、出店料や移動費などを差し引くと、およそ30万円の赤字という厳しい結果に終わったものの、「（赤字になったことは）山ほどあります。でもこれぐらいだったらまだ耐えたな」と前向きな姿勢を見せた。
そして、現在、東京・渋谷区の家賃8万2000円の部屋で一人暮らしをしているはまやねん。スタッフからの「芸人とキッチンカー、どっちがしたい？」という質問には、「芸人やりたいですけどね。お笑いはめっちゃ好きです」「普通にまた一緒に、相方と『ラッスンゴレライ』できるようになればいいと思う」と、お笑いへの思いを吐露した。
【写真】まさかの“反日疑惑”に戸惑いを隠さず真相を語る現在のはまやねん
2014年、中学の同級生だったタナカシングルとお笑いコンビ・8.6秒バズーカーを結成し、直後に「ラッスンゴレライ」のリズムネタで大ブレイクを果たしたはまやねん。最高月収は500万円に達していたというが、いつしか芸人としての仕事は激減し、月収は8万円にまで落ち込んだ。
番組では、鳥取県で行われたフェスへの出店にも密着。2日間の売り上げは約11万円で、出店料や移動費などを差し引くと、およそ30万円の赤字という厳しい結果に終わったものの、「（赤字になったことは）山ほどあります。でもこれぐらいだったらまだ耐えたな」と前向きな姿勢を見せた。
そして、現在、東京・渋谷区の家賃8万2000円の部屋で一人暮らしをしているはまやねん。スタッフからの「芸人とキッチンカー、どっちがしたい？」という質問には、「芸人やりたいですけどね。お笑いはめっちゃ好きです」「普通にまた一緒に、相方と『ラッスンゴレライ』できるようになればいいと思う」と、お笑いへの思いを吐露した。