8.6秒バズーカーは吉本興業所属のお笑いコンビ。メンバーは、はまやねんと田中シングル。
週刊女性PRIME
カレーパンを移動販売する「キッチンカー」で生計を立てていると紹介
日刊スポーツ
2022年3月からキッチンカーをはじめ、名前が知られ始めているという
日刊SPA!
「あれは誤解で本当は何でもなかったんです」とデイリー新潮に語った
デイリー新潮
13日までにInstagramを更新し、31歳現在の最新ショットを公開した
スポーツ報知
キッチンカーを始めたといい、芸人の収入より「ウマウマあった」と告白
スポニチアネックス
リズムネタで一世風靡し、ピーク時は「1日22本仕事があった」という
デイリースポーツ
減量成功から1年が経過したビフォーアフターショットをInstagramで公開した
整形矯正サロンに行ったそうで、施術アリ、ナシ両方の写真をアップした
8.6秒は人気絶頂の頃、吉田が楽屋に入っても足を組んだまま挨拶したという
東スポWEB
3カ月で94.5→76.9kgと、マイナス17.6kgのダイエットに成功したという
クレームの殺到で、テレビの世界から姿を消した8.6秒バズーカー
ABEMA TIMES
2014年末から15年にかけて大ブレークし、寝る時間がないほど忙しかった2人
「ラッスンゴレライ」でブレークした当時は月収が500万円ほどあったそう
30日に自身のTwitterを更新し、3月に離婚したことを報告した
オリコンニュース
田中シングルは週3日休みのときもあり、月2回ほどDJをしていると語った
NEWSポストセブン