サバンナの高橋茂雄（50）が10日深夜、自身のXを更新。ここ数日、話題となっていた「後輩イジメ騒動」について謝罪した。

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発端は、お笑い芸人の中山功太（45）が、5日配信の「ナオキマンの都市伝説ワイドショーSEASON3」（ABEMA）で「僕の体感で言ったら10年ぐらいなんですけど。ずっといじめられた先輩がいるんですよ、ずっとその人からいじめられてきた」と暴露したこと。「今、ムチャクチャ売れてますし、たぶんですけど、その人に対して皆さん、いいイメージを持っていると思うんですよ」とウラの顔を明かすとネットニュースになり、拡散。

その直前、パンサーの尾形貴弘（49）も3日YouTubeで嫌いな先輩について「ひとりだけいるのよ。本当に最低な人間なのよ……暴力が凄くて。あとあの人って、人を見るから。先輩からしたら、かわいい後輩のイメージだと思うけど…。俺が見た人間の中で一番ヤバイ。人をモノとしか思ってない。頭はいいし、腕は確かだから。面白いんだけど、人としては終わってる」と話していたことから、中山の件と合わせて、ネット上ではさまざまな憶測が飛び交い、「犯人捜し」が拡散していた。

すると、東野幸治（58）が8日「東野幸治のホンモノラジオ」（ABCラジオ）でこの件に触れ「今度会うのが怖いけど、会ったら思い切って聞こうかな」と笑いに変えつつトーク。これが高橋の謝罪のキッカケになったという見方もある。

「見えないところでイジメるような性格だから、先輩の耳に入ることにビビったはず。先輩芸人が尋ねれば犯人なんてすぐわかるし、ネットで晒されてから謝罪したら大炎上すると思ったのでは」（構成作家）

「功労者は八木さんでしょう」と識者

加熱する犯人捜しのなか、書き込みの中から、高橋の名前が浮上。中山は8日、Xで「僕は誰か言わないです。理由は、当人に迷惑が掛かるからです。ただ、万が一『そんな事はしていない』と吹聴するなら証拠出します」と投稿し、もうシラを切るわけにもいかなくなった。

そんな中、高橋の相方・八木真澄（51）が中山と高橋の間に入り、謝罪に至ったというのが一連の流れ。

高橋は10日、Xで「大阪で共演してた番組の収録で、言い方やカラミが嫌な思いをさせていたこと謝りました。本当に未熟で受け取る側のことをしっかり配慮できていませんでした」と投稿した。同志社女子大学教授（メディア論）の影山貴彦氏がこう言う。

「功労者は八木さんでしょう。中山さんを十二分に思いやり、早々に騒動を収束に向かわせた。実はサバンナは中高大と同じ学校に通った“先輩後輩コンビ”で、八木さんが1学年年上。八木さんはキャラクター的に頼りない印象を持たれがちですが、高橋さんを指導できる絆がある。関西のテレビマンの間で八木さんの人の良さは知られた話で、間を取り持ったことも頷けます。今後は時間をかけて関係性の回復に努め、自粛などに追い込まれることがないよう、静かに収束することを願っています」

中山の件はお互い刀を収めた形だが、尾形の件についてはくすぶったまま。さらに10日、ネルソンズの青山フォール勝ち（40）がXで「EXITが一線超えてきました……冗談って言えば何でもありだと思ってるなら、こっちも冗談で打ち抜かせてもらいます」と新たなイジリ問題告発をほのめかし、収束する様子は見られない。身に覚えのある先輩芸人は戦々恐々かもしれない。

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こちらの犯人捜しは続きそうだ。関連記事【もっと読む】パンサー尾形「嫌いな芸人」発言で“墓穴状態”に…炎上招く匿名トークは「百害あって一利なし」…では、本人の炎上トークをきっかけとした騒動について伝えている。