◆第４８回新潟大賞典・Ｇ３（５月１６日、新潟競馬場・芝２０００メートル）

ようやく戻ってくる。第４８回新潟大賞典・Ｇ３（１６日、新潟）でキタサンブラックの半弟、シュガークンが復帰する。左前浅屈けん炎で２４年の日本ダービー（７着）以来、約２年ぶりの実戦。常識的には厳しいが、周囲の期待は日増しに高まっている。

根拠は攻め馬の動きだ。休養前は地味だった栗東・坂路で弾んでいる。先月１９日にラスト２ハロン１１秒８、１１秒６と破格のラップを並べると、１０日には手応えに余裕を残しながら４９秒８―１２秒０。何と５０秒を切ってきた。「どうかなと思っていたけど、攻め馬ですごく動くようになっている。前向きさもあるし、体がしっかりしたのかな」と宮本助手は笑みを浮かべる。

栗東で１か月半乗り込み、余裕のあった馬体も徐々に引き締まってきた。重賞タイトルをつかんだ青葉賞と同じ左回りで、武豊が引き続き手綱を執る。「さすがに使ってからかなと思っていたけど、攻め馬だけを見るとね。あとはレースにいってどうか」と同助手。偉大な兄を引き継ぐ血には常識を打ち崩せる可能性が潜んでいる。（山本 武志）