「竜送りのイサギ」7巻が本日発売！ 大惨事を前に為す術がないイサギたち「Renta!マンガ大賞」男性部門大賞のファンタジー
【「竜送りのイサギ」7巻】 5月12日 発売 価格：770円
【拡大画像へ】
燃え盛る都市を前に、
悲鳴・怒号が飛び交う最中、
罪の意識に追いつかれないよう、
魂を紡ぐ意義をここに問う、
(C)星野真／小学館
【拡大画像へ】
小学館は、マンガ「竜送りのイサギ」の7巻を5月12日に発売する。価格は770円。
本作は星野真氏が「サンデーうぇぶり」で連載している作品。「Renta!マンガ大賞2025」では、男性部門の大賞に輝いている。
7巻では大都市・心都に大惨事が降り掛かり、為す術がないイサギたち。悲鳴・怒号が飛び交うなか、火産霊衆が容赦なく襲い来る。【「竜送りのイサギ」7巻あらすじ】
「怒りを焚べろ、立ち止まるな！！」
大都市・心都に降り掛かる大惨事。
燃え盛る都市を前に、
イサギたちに為す術はなく……
悲鳴・怒号が飛び交う最中、
容赦なく襲い来る火産霊衆。
罪の意識に追いつかれないよう、
駆け抜けた先にあるのは 決断の時--……
魂を紡ぐ意義をここに問う、
竜殺しの旅路。
(C)星野真／小学館