【「竜送りのイサギ」7巻】 5月12日 発売 価格：770円

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小学館は、マンガ「竜送りのイサギ」の7巻を5月12日に発売する。価格は770円。

本作は星野真氏が「サンデーうぇぶり」で連載している作品。「Renta!マンガ大賞2025」では、男性部門の大賞に輝いている。

7巻では大都市・心都に大惨事が降り掛かり、為す術がないイサギたち。悲鳴・怒号が飛び交うなか、火産霊衆が容赦なく襲い来る。

【「竜送りのイサギ」7巻あらすじ】

「怒りを焚べろ、立ち止まるな！！」

大都市・心都に降り掛かる大惨事。

燃え盛る都市を前に、

イサギたちに為す術はなく……

悲鳴・怒号が飛び交う最中、

容赦なく襲い来る火産霊衆。

罪の意識に追いつかれないよう、

駆け抜けた先にあるのは 決断の時--……

魂を紡ぐ意義をここに問う、

竜殺しの旅路。

(C)星野真／小学館

