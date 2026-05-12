Samsungの次期スマートリング「Galaxy Ring 2」は2026年中に投入されないとの見方が強まっています。

韓国語ニュースサイトのETNewsによれば、SamsungはGalaxy Ring 2を「2027年の早い時期」に投入する予定とのこと。

現行モデルの「Galaxy Ring」は2024年に399ドル（国内価格は6万3690円）で発売されました。

Galaxy Ring 2ではバッテリー駆動時間の延長と、装着時の快適性の向上が焦点となるようです。具体的には、駆動時間は現行モデルの最大7日から約9〜10日間に延びる見込み。本体は部品配置を最適化することで、厚みと重量を抑えられると噂されています。

さらに、ヘルスセンサーも改善される模様。Samsungは特に「睡眠分析の精度向上」と「心血管の健康に関する洞察の拡充」に注力しているそうです。また、非侵襲型の血糖管理も長期的な目標として挙げられています。

スマートリング分野をリードするSamsung。次期モデルで完成度が高まることに期待しましょう。

Source: 9to5Google

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