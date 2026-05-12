Google Pixelの新TVCMが5月12日から全国で放映開始

Googleは5月12日、日本代表（SAMURAI BLUE）を率いる森保一監督を初起用したGoogle Pixelの新テレビCMを同日から全国で放映開始すると発表した。

森保監督は以前から同製品のユーザーであり、撮影現場ではAI機能を日常的に使いこなしている様子を披露。CM内ではファンと明るく談笑する姿や、セルフィーを撮影するシーンが描かれている。撮影中には、サッカーファンの子供からのサインの求めに快く応じ、そのまま自らセルフィーを撮影するなど、指揮官の温かい人柄が溢れる現場となった。

キャッチコピーは「新しい未来にのりかえよう」。森保監督は「常に今の自分より進化する、変化するというチャレンジは今年もしていきたい」と熱い想いを吐露した。また、普段は孫や景色のほか、声をかけてくれるファンともセルフィーを撮影すると明かし、「サッカーをやっていなければ出会えなかった人たちがたくさんいる。人との出会いはサッカーをやっていたからこそ」と感謝を語った。

森保監督のコメントは以下のとおり。

「新たにということではないかもしれませんが、常に今の自分より進化する、変化するっていうチャレンジは今年もしていきたいなと思っています。（スポーツが持つ力とは）自分の人生を豊かにし、楽しくするもの。サッカーをやっていなければ、出会えなかった人たちがたくさんいます。こういう色々な人と出会えることも、サッカーをやっていたからこそだと心から思っています」