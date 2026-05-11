「今日からお前は奴隷だから」婚姻届を出した直後のセリフ。結婚した相手は最低な男でした／モラハラ夫討伐日記（1）

「今日からお前は奴隷だから」婚姻届を出した直後のセリフ。結婚した相手は最低な男でした／モラハラ夫討伐日記（1）