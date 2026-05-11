俺、頑張るから！


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幸せいっぱいなはずの婚姻届の提出。

けれど、夫となった人からの一言は「今日からお前は奴隷だから」でした。

夫・誠は付き合っていた頃はマメで、気遣いができて、理想の人だったという妻のカコさん。けれど結婚したその瞬間から、理不尽と暴言だらけの毎日になっていきます。

働かない、嘘をつく、そしてまさかの不倫まで!?

無職なのに生活費をギャンブルで使い、家事も何一つ手伝わない夫のことも、「子どもが生まれたら変わってくれるだろう」と信じてカコさんは日々を送っていましたが、夫の支配と暴言は続きます。

けれど子どもが産まれても何も変わらない、それどころかエスカレートしていく夫に、妻はついに反撃を決意して…？

モラハラ夫と、我慢を重ねながら日々を過ごす妻の苦しみを描いたセミフィクションをお送りします。

※本記事はカコマツ著の書籍『モラハラ夫討伐日記 〜「今日からお前は奴隷だから」で始まった結婚生活を、離婚裁判で終わらせた話〜』から一部抜粋・編集しました。

■今日から奴隷

結婚させてください！


絶対に幸せにします！


もう行っちゃうの？


エコー写真ありがとう


数週間後


どうしたらいいって何？


新居に引っ越してくる日


久しぶり！


お疲れ様！


素通り？


つわりでつらくても…


とか、言うと思ってたのに…


やっと搬入終わったね！


やっぱり優しいよね…？


いいにおい


起きた？


食事の後


不安は多いけど


よろしくね！


今日から奴隷だから！


著＝カコマツ／『モラハラ夫討伐日記 〜「今日からお前は奴隷だから」で始まった結婚生活を、離婚裁判で終わらせた話〜』