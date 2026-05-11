タレントの指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ「≠ＭＥ」（ノットイコールミー）の菅波美玲（２６）が、グループを卒業することがわかった。１１日、グループの公式サイトで発表された。同グループからメンバーが卒業するのは初めて。

菅波は今年３月から活動を休止していた。６月１２日に卒業コンサートを開催することも発表された。

公式サイトでは「菅波美玲 卒業のご報告」のタイトルで「日頃より≠ＭＥを応援してくださいまして、ありがとうございます。現在休養中の菅波美玲ですが、グループを卒業することとなりましたので皆様にご報告させていただきます」と報告。

「日頃より温かいご支援を賜っておりますファンの皆さまには、突然のご報告となりますことを、深くお詫び申し上げます。卒業は２０２６年６月１２日（金）に行われます『菅波美玲卒業コンサート』となります。何卒、ご理解賜りますよう、お願い申し上げます」と伝えた。

【菅波美玲からのメッセージ全文】

＜菅波美玲よりファンの皆様へ＞

２０２６年６月１２日をもちまして、≠ＭＥを卒業させていただきます。突然のご報告で驚かせてしまい申し訳ありません。

≠ＭＥで活動してきたこの７年間は、私の中で生涯忘れることのない宝物です。あの日、勇気を出してオーディションに申し込んで本当によかったと心から思っています。アイドルは私にとってキラキラしていて、見ているだけで笑顔になれて、幸せにしてくれる存在でした。私も皆さんの中でそんなアイドルになれていたらうれしいです。

７年間の中で少しでも菅波美玲のことを好きになり、関わってくださった皆様、本当にありがとうございました。

一緒に喜んで、笑って、時には泣いて、ここまで歩んでくれたメンバーのみんな。いつも優しく見守ってくれて、素敵な言葉をかけてくださるファンの皆さん。そして、ダンスも歌も未経験な私を見つけてくださり、支えてくださった指原さん、スタッフの皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。

伝えたいことがまだたくさんあります。２０２６年６月１２日の１２人でのラストライブ、≠ＭＥの菅波美玲をぜひ観に来ていただきたいです。

残り短い時間ですが、思い出を少しでも作れたらうれしいです。よろしくお願いします。