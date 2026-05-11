

「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON」通常盤ジャケ写

Snow Manが5th Album「音故知新」を引っさげ、全国5都市17公演で約78万人を動員し、自身最大級のツアーとなった「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON」のBlu-ray＆DVDが7月1日に発売が決定した。

本作品は、2025年12月26日 東京ドーム公演・全33曲を収録しており、またライブ本編に加えて＜初回盤＞と＜通常盤＞それぞれに異なる特典映像を収録。

＜初回盤＞の特典映像には、ツアーの裏側に密着したドキュメンタリー映像『The Documentary of ON』や、9人それぞれの名場面、「カリスマックス&ライブ名物となりつつある舘様タイム集」、そして毎会場異なるコントコーナー「アイスクリーム屋さんコント集」、「Miss Brand-New Friday Night キメカット集」などに加え、東京ドーム公演がクリスマス当日だったため、その日だけの「クリスマスダイジェスト」をコンパイルした『ON いいとこセレクション』、そしてメンバーがセレクトしたライブ本編の場面をメンバーと共に楽しむことができる『メンバーセレクトLIVEビジュアルコメンタリー』を収録。

＜通常盤＞の特典映像には、「Miss Brand-New Friday Night」「約束は君と」「BOOST」の『マルチアングル映像』と、各公演のMCをダイジェストで振り返る『MCダイジェスト集』、ツアー最終日のWアンコールも含む、2026年1月18日・京セラドーム大阪公演のダイジェスト映像を収録。

Snow Manの2年連続となる5大ドームツアーの模様を余すことなく堪能できる大ボリューム・豪華収録内容の映像作品となっている。