デニムを「シンプルにドレスアップ」普通なのに可愛いコーディネートのテクニック





定番のアップデート、新色探し、挑戦してみたいデザインなど、欲しい服をあれこれ想像するときに、デニム主体で考えるとハズさないから。複雑なテクニックは必要なし。ただ気分をゆだねるだけで、「ベーシック+新しさ」の絶対バランスが成立する、デニムありきの更新リストを作成。







デニムをトップスでドレスアップ

かわいいとはまた違う女っぽさを求めて、体のパーツをキレイに見せてくれるようなデザインや質感のシャツ＆ブラウスに注目。







ドレスのようなオフショル

立体的なスリーブとオフショルのコントラストで華奢な肩をメイク

デニムパンツ／ラングラー（エドウイン・カスタマーサービス） ブラウス／HER. ボリューミィなブラウスをスマートにとり込むために、デニムはあえてスリムな形を選択。スキンコンシャスなデザインのおかげで飾り立てずとも華やかに。







サテン風でロンTとブラウスの間

ひかえめなドレープでラフというより優雅な佇まい

デニムパンツ／ebure（LITTLE LEAGUE INC.） ブラウントップス／MANGO ネックラインがなだらかに開く計算されたたるみで、デコルテがキレイに見える。微光沢の適度な装飾性で、気楽なワンツースタイルをクラスアップ。







ガーリーな色も幼く転ばない「ハンサムなパステル」

デニムパンツ／HER. ピンクジャケット／メゾンスペシャル（メゾンスペシャル 青山店） 肩が余るビッグサイズのジャケットで、淡いピンクを辛口仕立てに。合わせるデニムは色ムラのないブルーを選び、落ち着かせて。







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