10分で本格イタリアンスイーツ「ティラミス」を作ってみよう

10分で作れる本格味のティラミス

今回は10分程度で作れる本格的なおいしさの「ティラミス」をご紹介します。市販のスポンジケーキを使うことで、時短＆手軽に作れます。

コーヒーを作る

インスタントコーヒーを溶かしてコーヒーを作ります。





クリームを作る

マスカルポーネや生クリームを混ぜてクリームを作り、容器に入れます。





コーヒースポンジケーキを重ねる

市販のスポンジケーキにコーヒーを回しかけ、クリームの上に重ねます。これを繰り返します。





ココアパウダーをふる

最後はクリームが上にくるようにし、仕上げにココアパウダーをふれば完成です。





簡単なのに本格味でおいしい！とつくれぽ200件超え

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも「簡単なのに本格的なおいしさ、何度も作っている」などという嬉しい声がたくさん届いています。





市販のスポンジケーキやインスタントコーヒーを使用するレシピは、とても手軽ですね。10分程度で出来上がるので、食べたいときにすぐに作れます。本格味なので、急な来客時のおやつにもおすすめです。ぜひ作ってみてください。

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