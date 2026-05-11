10分で本格イタリアンスイーツ「ティラミス」を作ってみよう
10分で作れる本格味のティラミス
今回は10分程度で作れる本格的なおいしさの「ティラミス」をご紹介します。市販のスポンジケーキを使うことで、時短＆手軽に作れます。
コーヒーを作る
インスタントコーヒーを溶かしてコーヒーを作ります。
クリームを作る
マスカルポーネや生クリームを混ぜてクリームを作り、容器に入れます。
コーヒースポンジケーキを重ねる
市販のスポンジケーキにコーヒーを回しかけ、クリームの上に重ねます。これを繰り返します。
ココアパウダーをふる
最後はクリームが上にくるようにし、仕上げにココアパウダーをふれば完成です。
簡単なのに本格味でおいしい！とつくれぽ200件超え
つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも「簡単なのに本格的なおいしさ、何度も作っている」などという嬉しい声がたくさん届いています。
市販のスポンジケーキやインスタントコーヒーを使用するレシピは、とても手軽ですね。10分程度で出来上がるので、食べたいときにすぐに作れます。本格味なので、急な来客時のおやつにもおすすめです。ぜひ作ってみてください。
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