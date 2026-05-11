「Sounds like a plan」の意味は？予定を決めるときに使えるひと言！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「いいね、それでいこう」でした！

「Sounds like a plan」は、相手が出してくれた予定やアイデアに、前向きに賛成するときに使える表現です。

友だちとのランチや遊びの約束など、日常会話で自然に使えますよ。

A：「Let’s meet at the station at noon.」

（お昼に駅で会おう）

B：「Sounds like a plan.」

（いいね、それでいこう）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。