「Sounds like a plan」の意味は？予定を決めるときに使えるひと言！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「Sounds like a plan」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「いいね、それでいこう」でした！
「Sounds like a plan」は、相手が出してくれた予定やアイデアに、前向きに賛成するときに使える表現です。
友だちとのランチや遊びの約束など、日常会話で自然に使えますよ。
A：「Let’s meet at the station at noon.」
（お昼に駅で会おう）
B：「Sounds like a plan.」
（いいね、それでいこう）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部