5月11日までに、コメディ映画などを手がける映画監督の福田雄一氏が自身のXを更新。親交の深いSixTONESのジェシーと、Snow Manの目黒蓮に向けてエールを送った。しかし、投稿に添えられた写真が物議を醸している。

福田監督は、《今日はお昼の間に映画館でSAKAMOTODAYSを観て、夜はGolden SixTONESを観てくださいね》と綴り、2人がそれぞれ出演する作品と番組をPR。《僕の推しアイドル断トツのトップ3の2人の絡みが観れるなんて、ホント、夢の体験でしかないです》と、福田監督の作品で共演している2人への熱い思いを綴った。そこに2人のツーショットを添えたのだが、その一枚に批判が集まっているのだ。

「投稿には、ジェシーさんと目黒さんがカメラに向かい満面の笑みで寄り添う写真が添付されていました。文章の最後には、《とりあえずフォロワーさんから頂いて、僕のスマホのロック画面になってる写真を上げておきます》と、この写真をフォロワーからもらった経緯を告白。さらに、普段からロック画面にしているお気に入りの写真であることも明かしたのです」（芸能プロ関係者）

しかし、この写真の出所がフォロワーであることや、私的に使用していた写真をSNSにアップしたことに批判が殺到。コメント欄には、“無断転載”の可能性などを指摘する声が寄せられたのだ。

《Instagramの画像を一般人が無断で保存＆転送したものを載せるなよ》

《こういう画像は無断転載にはならないのか》

《SNSに載せちゃったらただの無断転載ですよね？？》

福田監督の言動に厳しい声が多数上がったが、数日前にも別のことで批判を招いていたようだ。

「福田監督がメガホンを取り、目黒さんが主演した実写映画『SAKAMOTO DAYS』。4月29日に公開されてから約1週間ほど経った頃、福田監督がXを更新しました。そこには《先程、「目黒くんを1年トータルで100億の男にしたい！」ってポストしたんですけど》と、目黒さんへの強い期待を投稿したことを告白。その上で《いま、目黒くんから「興行収入大切だと思うのですが、ファンの方達に負担をかけたくないです」とめっちゃ優しく叱られました》と目黒さんから直接連絡が来たことを明かしたのです。この動きにファンからは『余計なことしないで』と反発の声が上がったばかりでした」（前出・芸能プロ関係者）

この件については、福田監督自身も「軽はずみな発言でした」と反省を綴り、この投稿は現在削除されている。

「福田監督は、自身の作品の出演者との距離感が近いことで知られています。共演者からは信頼を置かれている監督ですが、見ている側は“内輪ノリ”を感じざるを得ない場面も。特にアイドルに対しては“一ファン”として熱くなりがちで、“やり過ぎ”に嫌気がさしている人たちもいるようです」（前出・芸能プロ関係者）

映画はヒットしているのだから、おとなしくしていればいい気もするが……。