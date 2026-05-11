ちいかわが「パパブブレ」と初コラボ！ちいかわやハチワレ、うさぎたちがキュートなキャンディになっちゃった

スペイン発祥のキャンディ専門店「PAPABUBBLE（パパブブレ）」は、2026年5月8日から「ちいかわ」たちをモチーフにした初コラボレーションキャンディを、全国の店舗と公式サイトで販売しています。

ちいかわたちを職人技で表現

職人たちが手作りする、金太郎飴のようなキャンディが人気のパパブブレが、SNSやアニメで人気の「ちいかわ」と初コラボレーション。

ちいかわ、ハチワレ、うさぎの仲良しトリオに、くりまんじゅうとオデが、小さくてかわいいキャンディとなって登場しています。

ちいかわたちそれぞれの特長を捉えた表情を、わずか1cmほどの断面に熟練の職人が丁寧に再現。ころんとしたキャンディのフォルムと愛くるしい表情に、思わず笑顔になってしまうような仕上がりです。

味はそれぞれ、ちいかわがチェリー味、ハチワレがメロン味、うさぎがオレンジ味、くりまんじゅうがコーラ味、オデがパイン味です。

「ちいかわキャンディBAG」の価格は1袋980円。

全国の店舗と、公式サイトで販売しています。

（C）nagano

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部