ちいかわが「パパブブレ」と初コラボ！ちいかわやハチワレ、うさぎたちがキュートなキャンディになっちゃった
スペイン発祥のキャンディ専門店「PAPABUBBLE（パパブブレ）」は、2026年5月8日から「ちいかわ」たちをモチーフにした初コラボレーションキャンディを、全国の店舗と公式サイトで販売しています。
ちいかわたちを職人技で表現
職人たちが手作りする、金太郎飴のようなキャンディが人気のパパブブレが、SNSやアニメで人気の「ちいかわ」と初コラボレーション。
ちいかわ、ハチワレ、うさぎの仲良しトリオに、くりまんじゅうとオデが、小さくてかわいいキャンディとなって登場しています。
ちいかわたちそれぞれの特長を捉えた表情を、わずか1cmほどの断面に熟練の職人が丁寧に再現。ころんとしたキャンディのフォルムと愛くるしい表情に、思わず笑顔になってしまうような仕上がりです。
味はそれぞれ、ちいかわがチェリー味、ハチワレがメロン味、うさぎがオレンジ味、くりまんじゅうがコーラ味、オデがパイン味です。
「ちいかわキャンディBAG」の価格は1袋980円。
全国の店舗と、公式サイトで販売しています。
（C）nagano
※価格は税込です。
東京バーゲンマニア編集部