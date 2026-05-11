「ケチャドバだ」「覚醒してるなあ」昨夏に日本代表デビューの25歳FWが止まらない！ドイツで３点目奪取「やっっっっっと復活してきたじゃない！！！」の声
直近のリーグ戦３試合で２得点の山田新が、またしても結果を残した。
現地５月10日に開催されたブンデスリーガ２（ドイツ２部）第33節で、山田が所属する最下位のプロイセン・ミュンスターは、秋山裕紀と古川陽介を擁する５位のダルムシュタットとホームで対戦。１−１の引き分けに終わった。
この試合で、今年１月にセルティック（スコットランド）からレンタルで加入した25歳の日本人FWが、移籍後３点目をゲット。８分、ヨリット・ヘンドリックスの自陣中央からのロングボールに前線で反応。相手守備陣の背後を取り、GKとの１対１を冷静に制した。
この一撃に、SNS上では以下のような声が上がった。
「覚醒してるなあ」
「直近４試合で３ゴール！」
「いいぞいいぞもっとやれ！」
「ケチャドバだ」
「最高です」
「新がここに来て調子上げてきているのは嬉しい」
「めちゃくちゃいい抜け出し！」
「またまたゴール！」
「やっっっっっと復活してきたじゃない！！！」
昨夏のE-１選手権で日本代表デビューを果たし、自身初の海外移籍でセルティックに赴くも、思うように出番を得られず。その鬱憤を晴らすかのように、ドイツでは躍動している。
なお、チームは最終節を残して３部降格が決定した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「めちゃくちゃいい抜け出し！」GKとの１対１を冷静に制す！ 山田が今季３点目を記録
現地５月10日に開催されたブンデスリーガ２（ドイツ２部）第33節で、山田が所属する最下位のプロイセン・ミュンスターは、秋山裕紀と古川陽介を擁する５位のダルムシュタットとホームで対戦。１−１の引き分けに終わった。
この試合で、今年１月にセルティック（スコットランド）からレンタルで加入した25歳の日本人FWが、移籍後３点目をゲット。８分、ヨリット・ヘンドリックスの自陣中央からのロングボールに前線で反応。相手守備陣の背後を取り、GKとの１対１を冷静に制した。
「覚醒してるなあ」
「直近４試合で３ゴール！」
「いいぞいいぞもっとやれ！」
「ケチャドバだ」
「最高です」
「新がここに来て調子上げてきているのは嬉しい」
「めちゃくちゃいい抜け出し！」
「またまたゴール！」
「やっっっっっと復活してきたじゃない！！！」
昨夏のE-１選手権で日本代表デビューを果たし、自身初の海外移籍でセルティックに赴くも、思うように出番を得られず。その鬱憤を晴らすかのように、ドイツでは躍動している。
なお、チームは最終節を残して３部降格が決定した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「めちゃくちゃいい抜け出し！」GKとの１対１を冷静に制す！ 山田が今季３点目を記録