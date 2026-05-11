「ケチャドバだ」「覚醒してるなあ」昨夏に日本代表デビューの25歳FWが止まらない！ドイツで３点目奪取「やっっっっっと復活してきたじゃない！！！」の声

「ケチャドバだ」「覚醒してるなあ」昨夏に日本代表デビューの25歳FWが止まらない！ドイツで３点目奪取「やっっっっっと復活してきたじゃない！！！」の声