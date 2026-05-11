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YouTubeチャンネル「はらぺこグルメ道」が、「【山口県】宇部市/まちのごはんやさん誕生！絶品鉄板チキンと豪華プレート」と題した動画を公開しました。宇部市にグランドオープンした定食屋「ななひらチッキン」で、プロの技が光る絶品定食を堪能する様子を届けています。



店主は福岡天神の有名店での修行や、前職「うどんそば壱」での店長経験など、現場の第一線で長く活躍されてきた実力派。「地域密着型まちのごはんやさん」をコンセプトに、リーズナブルでボリューム満点の定食を提供しています。



動画内で最初に紹介された「チキン南蛮定食」は、衣が重たくなりすぎずタレをしっかり吸い込む絶妙な厚さに調整されています。卵を多めに使用した自家製タルタルソースがたっぷりとかかっており、実食したひろろーさんは「卵の優しいコクがぶわっと広がって、その後に甘酢のキレが追いかけてきます。これは最高の一言」と絶賛しました。



続く看板メニュー「鉄板チキン定食」は、ジューシーなもも肉に、玉ねぎをベースに生姜を効かせた秘伝の甘辛オリジナルソースがかけられています。熱々の鉄板でソースが焦げる香ばしさに、ひろろーさんも「噛んだ瞬間にプリッと弾ける鶏肉の弾力。そして玉ねぎの甘みが凝縮されたソースが口の中に広がりお肉にマッチします」と語りました。鶏の脂とソースの旨味を吸い取った野菜も絶品とのことです。



さらに、肉と魚の両方をメインに手作りの副菜が詰まった「ななひらプレート」も紹介され、大満足の内容となっています。確かな技術と温かい思いが詰まった定食の数々。山口県を訪れた際は、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。