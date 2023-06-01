[5.10 ラ・リーガ第35節](カンプ・ノウ)

※28:00開始

<出場メンバー>

[バルセロナ]

先発

GK 13 ジョアン・ガルシア

DF 2 ジョアン・カンセロ

DF 5 パウ・クバルシ

DF 18 ジェラール・マルティン

DF 24 エリック・ガルシア

MF 6 ガビ

MF 8 ペドリ

MF 14 マーカス・ラッシュフォード

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 20 ダニ・オルモ

FW 7 フェラン・トーレス

控え

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

GK 33 Eder Aller

DF 3 アレックス・バルデ

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 23 ジュール・クンデ

DF 42 Xavi Espart

MF 17 マルク・カサド

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

MF 22 マルク・ベルナル

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

FW 11 ラフィーニャ

FW 19 ルーニー・バルドグジ

監督

ハンジ・フリック

[レアル・マドリー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド

DF 20 フラン・ガルシア

DF 22 アントニオ・リュディガー

DF 24 ディーン・ハイセン

MF 5 ジュード・ベリンガム

MF 6 エドゥアルド・カマビンガ

MF 14 オーレリアン・チュアメニ

MF 21 ブラヒム・ディアス

FW 7 ビニシウス・ジュニオール

FW 16 ゴンサロ・ガルシア

控え

GK 13 アンドリー・ルニン

GK 43 Sergio Mestre

DF 4 ダビド・アラバ

DF 17 ラウール・アセンシオ

DF 18 アルバロ・カレーラス

DF 35 David Jiménez

MF 28 Cestero

MF 38 César Palacios

MF 45 ティアゴ・ピタルチ

FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ

監督

アルバロ・アルベロア

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります