バルセロナvsR・マドリー スタメン発表
[5.10 ラ・リーガ第35節](カンプ・ノウ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 13 ジョアン・ガルシア
DF 2 ジョアン・カンセロ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 18 ジェラール・マルティン
DF 24 エリック・ガルシア
MF 6 ガビ
MF 8 ペドリ
MF 14 マーカス・ラッシュフォード
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 20 ダニ・オルモ
FW 7 フェラン・トーレス
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 33 Eder Aller
DF 3 アレックス・バルデ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 23 ジュール・クンデ
DF 42 Xavi Espart
MF 17 マルク・カサド
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
MF 22 マルク・ベルナル
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 11 ラフィーニャ
FW 19 ルーニー・バルドグジ
監督
ハンジ・フリック
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 20 フラン・ガルシア
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 24 ディーン・ハイセン
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 43 Sergio Mestre
DF 4 ダビド・アラバ
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 18 アルバロ・カレーラス
DF 35 David Jiménez
MF 28 Cestero
MF 38 César Palacios
MF 45 ティアゴ・ピタルチ
FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ
監督
アルバロ・アルベロア
※28:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 13 ジョアン・ガルシア
DF 2 ジョアン・カンセロ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 18 ジェラール・マルティン
DF 24 エリック・ガルシア
MF 6 ガビ
MF 8 ペドリ
MF 14 マーカス・ラッシュフォード
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 20 ダニ・オルモ
FW 7 フェラン・トーレス
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 3 アレックス・バルデ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 23 ジュール・クンデ
DF 42 Xavi Espart
MF 17 マルク・カサド
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
MF 22 マルク・ベルナル
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 11 ラフィーニャ
FW 19 ルーニー・バルドグジ
監督
ハンジ・フリック
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 20 フラン・ガルシア
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 24 ディーン・ハイセン
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 43 Sergio Mestre
DF 4 ダビド・アラバ
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 18 アルバロ・カレーラス
DF 35 David Jiménez
MF 28 Cestero
MF 38 César Palacios
MF 45 ティアゴ・ピタルチ
FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ
監督
アルバロ・アルベロア
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります