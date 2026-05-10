◇卓球・世界選手権団体戦 決勝 日本―中国（2026年5月10日 英ロンドン）

1971年名古屋大会以来55年ぶりの金メダルを目指す日本女子は、6大会連続で決勝戦で絶対王者・中国と対戦。第3試合は橋本帆乃香（デンソー）がカイ曼に3―1で勝ち、2勝1敗で優勝に王手をかけた。

チーム最年長27歳のカットマンが変幻自在の技を見せた。熟練のテクニックで左右に球を散らし、難敵をほんろう。第1ゲームは11―6で先取した。

第2ゲームは対応してきたカイ曼に5―11で奪われるも、第3ゲームは11―6で勝利。第4ゲームは11―8で接戦を制した。

第1試合は若きエース・張本美和（木下グループ）が王曼碰に3―2で勝利。第2試合は早田ひな（日本生命）が相手エースの孫穎莎に0―3で敗れた。

勝てば日本の金メダルが決まる第4試合は張本美和が孫穎莎との頂上決戦に挑む。

◇橋本 帆乃香（はしもと・ほのか）1998年（平10）7月5日生まれ、愛知県名古屋市出身の27歳。祖父が教える卓伸クラブで5歳から競技を始め、四天王寺高を経てミキハウスへ。現在はデンソー所属。24年WTTファイナルズ福岡の女子ダブルスで佐藤瞳とのペアで優勝。1メートル63。右シェークハンド。