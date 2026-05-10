御朱印巡りにセルフネイル…趣味も多彩なチアメンバー

今季もエスコンフィールドでの試合を盛り上げる北海道日本ハムファイターズオフィシャルチアチーム「ファイターズガール」。ここでは石田琴実さん、上野菜奈子さん、尾崎真理子さん、小原永愛さんを取り上げる。

◇石田琴実さん

新メンバーの石田琴実（いしだ・ことみ）さんは大阪府出身、11月13日生まれ。ニックネームは「こっちゃん」。趣味はアイドル鑑賞、御朱印巡り。自分の性格を一言で表すと「マイペース」。

小学生の頃からバレエや新体操など幅広いジャンルのダンスを学んできた。高校3年間はチアダンスに打ち込むもコロナ禍の影響で活動が制限され、心残りのあるなかで卒業。それでもチアダンスは「笑顔と勇気を届ける楽しさ」や「仲間とひとつの目標に向かうすばらしさ」を教えてくれた特別な存在。「もう一度あの世界に戻りたい」という思いから、ファイターズガールのオーディションを受験した。

◇上野菜奈子さん

上野菜奈子（うえの・ななこ）さんは北海道苫小牧市出身、4月18日生まれ。ニックネームは「なっこ」。趣味は不動産情報サイトを見ること。

幼少期よりダンスに親しみ、KIDSダンサーとして多数のコンテストで優勝した経歴の持ち主。看護師からの転身を遂げ、活動2年目となる今季はファイターズガールのサブキャプテンに就任。キャプテン・サブキャプテンという存在について問うと「メンバーの拠り所！」と答えた。

◇尾崎真理子さん

尾崎真理子（おざき・まりこ）さんは北海道札幌市出身、12月15日生まれ。ニックネームは「まりちゃん、まりこさま」。趣味はカフェめぐり、パテレの動画を見ること。大好きなものは「大相撲千秋楽のエンディング。名場面と音楽のマッチングにいつも感動します」。

幼い頃から野球観戦に通い、気が付くとファイターズファンになっていたという。小学生時代は新体操に5年間打ち込み、踊ることも好きだったため、ファイターズガールに憧れるように。昨シーズンは「1年間ファイターズガールとして活動することができ本当に幸せでとても楽しかったので、続けるという選択肢しか思い浮かびませんでした」と振り返り、今季で活動2年目を迎える。

◇小原永愛さん

新メンバーの小原永愛（おばら・えな）さんは東京都出身、9月24日生まれ。ニックネームは「えなち」。趣味はピアノ、セルフネイル、料理。自分の性格を一言で表すと「よく笑う元気マン！」。

「これまで9ジャンルのダンスを経験し、踊りを通じて人に想いを届けることの楽しさを学んできました」といい、保育園や幼稚園で子どもたちと歌やダンスに取り組んできた。中学・高校の音楽教員免許も取得している。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）