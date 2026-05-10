「ちょっと重いな…」ひとつでも当てはまっていたら要注意！【男性が重たいと感じる】女性の行動3選

彼のことが大好きだから「いつも一緒にいたい」そんな気持ちを抱くのは自然なことです。でも、好意が強すぎるあまりに、彼に「ちょっと重いな…」と思われている可能性も…。今回は、男性が「ちょっと重たいかも」と感じる女性の特徴を体験談やインタビューをもとにご紹介します。あなたも思い当たるところがあったら、自分の行動を見直してみてくださいね。

過剰な連絡をしてしまう

LINEの返信がちょっと遅いだけで不安になって、「大丈夫？」「なにしてるの？」と連絡してしまう…そんな経験はありませんか？ 彼のことが気になるのは当然ですが、自分の気持ちばかりを優先してしまうと、彼は「息苦しい」と感じてしまうかも。 返信がなくても「忙しいのかな」と1歩引いて待てる余裕があると、彼にとって居心地のいい存在になれるでしょう。

予定をすべて彼中心にする

「彼と過ごしたいから」「誘われたらすぐ会えるように」と、自分の予定をすべて彼基準にしていませんか？ 予定を空けてくれるのはうれしいけれど、それが毎回となると、男性側は“自由を奪われているような感覚”を覚えることもあります。 大切なのは、お互いの時間を尊重すること。 あなた自身が趣味や友だちとの時間を大切にすることで、彼もあなたのことを「自立した魅力的な女性だな」と感じるようになるでしょう。

独占欲が強い

彼の女友だちとのやりとりに敏感になって「どうしてあの子と話してたの？」と詰め寄ってしまう…。 こうした行動は、彼のことが好きすぎるあまり起きるものですが、行きすぎると彼に「信用されていないのかな」と思わせてしまいます。 恋愛は信頼があってこそ成り立つもの。 ときには、彼を信じることも大切ですよ。 いかがでしたか？ 今回は、重たい彼女の特徴をご紹介しました。 彼に負担をかけてしまっては、本当の意味での“いい関係”とは言えません。 大切なのは、彼を思う気持ちと同じくらい、自分自身も大切にすること。 なにか1つでも当てはまった人は、少しずつ自分の行動を見直してみましょう。

ライター Ray WEB編集部