沖縄県・辺野古沖で2026年3月16日に起きた小型船の転覆死亡事故と、それに伴う関係者の対応が社会に重い問いを投げかけている。

波浪注意報の発令下で起こったこの事故では、同志社国際高校の修学旅行に参加した女子生徒・武石知華さんを含む2人が死亡した。

武石さんの遺族は、3月28日からウェブ上の「note」で「辺野古ボート転覆事故遺族メモ」という手記を公開している。

ここから見えてきたものは、誤ったかたちで情報が広まっていく経緯であった。

被害者が基地反対運動の犠牲者かのような扱い

事故の起きた船を運航する「ヘリ基地反対協議会」は米軍の普天間飛行場の辺野古移設への反対運動などを行なう市民団体で、被害者たちが乗船した船はいわゆる「抗議船」であった。

修学旅行を企画した同志社国際高校が3月17日に開いた記者会見で明らかになったのは、生徒や生徒の保護者に「戦争、基地反対を唱えている方々が乗ったりしている船」などとは伝えておらず、事前の同意も得ていなかったことだった。

こうしたなか、3月19日の集会では、社民党の服部良一幹事長が、

「そもそも、辺野古の新基地建設をいつまでも続けるのが悪いんです、皆さん！」

と発言した。

武石さんを、まるで基地反対運動の犠牲者かのように扱う発言に、非難が集中した。

運航責任者であるヘリ基地反対協議会は、4月2日に公式サイトで「辺野古沖での船舶転覆事故に対する謝罪と対応について」とする記事などをはじめ、「今回の事故の責任団体として、各機関による事故原因究明に全面協力するとともに、被害者の皆様及びご遺族への謝罪と償いに全力を注いでまいります」と謝罪を行っている。

協議会は遺族や高校への直接謝罪も申し入れ、4月17日に高校側の代理人弁護士を通じて遺族の意向を確認していると報じられた。

遺族の沖縄滞在中に会おうとしなかった抗議団体

しかし、遺族による「辺野古ボート転覆事故遺族メモ」の4月17日付「事故後からの流れ 3月19・20日」には以下のような記述がなされ、波紋を呼んだ。

「平和丸の船長、乗組員、ヘリ基地反対協議会その他の関係責任者達沖縄にいる間、知華や私たちへ対面しての直接の謝罪、面会可否の問い合わせ、託された手紙、弔電、何ひとつありませんでした。学校、ツアー会社、中城海上保安部のいずれのルートでも問い合わせがなかったことを確認しています。私はこれを、どう理解すれば良いのでしょうか」

これを受け、5月1日になって協議会は公式サイトで「事故後対応および安全管理の不備に関するお詫び」を発表。

「ご遺族がnote（4月17日付）で綴られたように、事故直後、私たちが直接の謝罪や弔意をお届けできなかったことで、ご遺族にさらなる深い傷を負わせてしまったことを重く受け止めております」

とつづった。

こうしたなかで、同日付の地元紙・沖縄タイムス紙の投書欄「Opinion わたしの主張 あなたの意見」で「辺野古事故 デマは許されず」と題された読者投稿が寄せられた。

そこには「天国から二人の声が聞こえてくる。『誹謗中傷にめげず、抗議活動を続けてほしい』と」と書かれていたのだ。

ここに至っても、武石さんを反対運動の犠牲者かのように扱う投稿が掲載されたのである。

翌5月2日、「辺野古ボート転覆事故遺族メモ」には武石さんの姉の手記がアップされた。

そこで、武石さんが抗議活動の参加者ではないという事実が明確に綴られた。

その切実なメッセージを以下に引用する。

「知華は、誰かの主張のために沖縄へ行ったわけではありません。（中略）沖縄のテレビや新聞では、ほとんどこの事故の報道は無いと聞いています。もしかすると、知華は抗議活動に参加していたと、まだ思われているかもしれません。SNSにあまり触れない沖縄の年配の方々にも、知華の本当の姿を知っていただきたく、私たちの note のことを伝えていただけると嬉しいです」

なお沖縄タイムスは3日になって、紙面に「おわび」を掲載。「末尾の『天国から二人の声が聞こえてくる。「誹謗中傷にめげず、抗議行動を続けてほしい」と』を投稿者の同意を得て削除します」とした。

どんな主張も、個人の命や名誉より優先されるべきではない

沖縄の基地問題は、一言で片づけられるものではない。

そして、その反対運動の根底にある平和への思いは、実に貴い理想である。

だが、運動がいかに崇高なものであれ、人命が失われた事故であることには変わりがない。

いかなる主張も、罪のない個人の命や名誉より優先されるべきではないはずだ。

にもかかわらず、被害者をイデオロギーの犠牲者かのように扱うことは、間違いだろう。

権力の監視や平和を掲げる社会運動が、その過程で個人の尊厳を踏みにじるのは本末転倒ではないか。

こうした風潮が広がること自体が、平和運動への偏見につながりかねない。

まずはヘリ基地反対協議会が述べたとおり、「事故原因究明」がなされるべきである。

特定のイデオロギーによって事実が歪められないよう、社会全体による冷静で成熟した議論が望まれる。