高校3年生のころと大学4年生になった現在の証明写真を並べ、「大学4年間で変わった」とThreadsに投稿した女子大生。重めの前髪や制服といった素朴な印象から、シースルーバングや立体的なメイク、アクセサリーを取り入れた、華やかで洗練されたスタイルへと変化しています。 このビフォーアフター投稿には2万件を超える“いいね”が集まり、「努力尊敬します」といったコメントが寄せられました。



【アフター写真】4年間頑張って、こんなに垢抜けました！

投稿したのは、大学生のrinno（@__rinn420）さん。投稿された2枚の写真では、髪型は重めのぱっつん前髪から、軽やかなシースルーバングへと変わり、メイクもアイラインや束感のあるまつ毛を強調した「盛れる」スタイルにシフトチェンジ。また、ノーズシャドウやハイライトによって顔立ちの立体感がより際立ち、服装もフォーマルな制服スタイルから、アクセサリーを合わせた大人っぽいカジュアルな装いへと変化しています。



「以前は誰かに写真を撮られることが苦手で、すぐ顔がこわばってしまっていました。今は自然な笑顔を作れるようになりました」



大学入学を機に垢抜けたいと思った背景には、自信のなさがあったといいます。



「自分に自信が持てなくて、人の目を気にしていました。そこで、垢抜けたいなと思い始めました。同じ世代の子たちがSNSで輝いているのを見て、私もそうなりたいと思いました」



4年間で取り組んだことについては、「まずはダイエットとメイクを頑張りました」と振り返ります。冷え性だったこともあり、お風呂に入るようにしたほか、ジムで筋トレを始めたそうです。メイクは、ロールモデルにしている人のYouTubeやTikTokを見て学び、現在も体型維持のためにグルテンフリーと週3回のジム通いを続けています。



こうしてアフター写真のようなビジュアルへと垢抜けたところ、外見だけでなく、内面にも変化があったのだとか。



「性格が明るくなって、自信を持てるようになりました。人目を気にせず、いろんな人と関わろうと思えます」



投稿には、変化に驚く声のほか、整形や加工をめぐるコメントも寄せられました。一方で、「痩せたらこれくらい変わりますよ！！」「私には整形に見えない！！」と、本人の努力に目を向ける声もありました。こうしたSNSでの反響について、rinnoさんは「正直びっくりしました」と話します。



「これから垢抜けたいな…とか、自信がなくて困っている方が、少しでもこの投稿で前向きになれたらと思います」