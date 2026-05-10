せっかく買うなら“着回せる服”！【ユニクロ】大人のスタメン候補♡「優秀ワンピ」

気温が高くなる日が増えてきて、そろそろ夏を意識したアイテムをチェック。せっかく買うなら、デイリーに着回せる高コスパなアイテムを選びたいところ。そこでおすすめしたいのが、【ユニクロ】でゲットできるワンピース。1枚でもレイヤードでも着られて、春夏コーデのスタメンになるかも。今シーズンは着回し力の高いワンピを味方に、ワンランク上のおしゃれを楽しんで。

ミニワンピで大人の甘めスタイルに

【ユニクロ】「コットンドビーミニワンピース」\3,990（税込）

2026年春夏のトレンドアイテムとして注目を集めるミニ丈ワンピース。ギャザーやティアードなど女性らしさを詰め込んだデザインで、今っぽい甘めなスタイリングに導きます。スクエアネックでデコルテが綺麗に見えて、ヘルシーな色っぽさもまとえそう。カジュアルに落とし込みたいときは、ジーンズやデニムジャケットで辛口な要素をプラスするのがおすすめ。

光沢のあるサテンワンピで周りと差をつけて

【ユニクロ】「ティアードキャミソールワンピース」\3,990（税込）

サテン生地の光沢感で、品の良さとリラックス感を両立したキャミソールワンピース。胸元のギャザーや裾のティアードデザインが、ロマンティックなムードを演出します。合わせるアイテム次第で印象がガラッと変わり、幅広いテイストの着こなしが楽しめる予感。Tシャツでカジュアルに仕上げるのも良し、暑くなってきたらタンクトップでヘルシーに肌見せするのも◎

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。